Mbappé will nur nach Paderborn: Genervter Superstar wird zum Internet-Hit

Das hatte sich Kylian Mbappé alles ganz anders vorgestellt. Erstmalig nach seinem Nasenbeinbruch, den er sich in Frankreichs erstem EM-Spiel gegen Österreich (1:0) zugezogen hatte, spielte der Superstar wieder ohne Maske. Doch auch seine Leistungssteigerung half nichts. Frankreich schied im Halbfinale gegen Spanien aus (1:2). Nach dem Spiel stellte er sich noch den Fragen der wartenden Reporter. Seine genervte letzte Antwort sorgt nun im Internet für Lacher.

Ein Journalist fragte Mbappé, worauf nun sein Fokus nach dem Spiel liegen würde. „Was?“, entgegnete der Neu-Madrilene. Der Reporter wiederholte die Frage. „Mein Fokus ist es, zurück nach Paderborn zu fahren und dann zurück nach Frankreich zu fliegen. Mehr nicht.“ Dann drehte Mbappé noch genervter ab. Die Stadt Paderborn dürfte er vorher kaum gekannt haben, nach einigen Wochen Aufenthalt mit Frankreichs Nationalteam spricht er den Namen aber fehlerfrei aus. In bester Erinnerung dürfte ihm Paderborn ob des bitteren Ausscheidens aber kaum bleiben.

SC Paderborn reagiert auf Mbappé-Wunsch

„Ransport“, der Instagram-Kanal der gleichnamigen Sat.1-Sendung fragte bei Veröffentlichung des Ausschnitts prompt, ob der SC Paderborn noch Platz im Kader hätte. „Schauen wir mal, was wird“, antwortete der Zweitligist, der sich in der kommenden Saison mit dem HSV um die vorderen Plätze streiten will.

Das wollte eigentlich auch Mbappé mit seinen Franzosen bei der EM. Aber trotz früher Führung schied die Équipe Tricolore gegen Spanien aus. Frankreichs Kapitän spielte dabei wieder ohne Maske. „Ich konnte damit nicht gut sehen. Ich habe mit dem Arzt gesprochen, und er hat mir gesagt, ich solle die Entscheidung wie ein Mann treffen. Ich bereue es nicht“, sagte der künftige Stürmer von Real Madrid, der am schon am 16. Juli um 12 Uhr im Santiago Bernabeu vorgestellt werden soll.

Mbappé nach EM-Aus enttäuscht

Im Halbfinale gegen Spanien (1:2) legte Mbappé das Requisit ab und wirkte auch deutlich befreiter. Doch das Aus gegen den dreimaligen Europameister konnte er nicht verhindern. „Ich hatte den Ehrgeiz, Europameister zu werden. Ich hatte den Ehrgeiz, eine gute EM zu spielen. Ich habe weder das eine noch das andere erreicht“, sagte der 25-Jährige nach der letzten Vorstellung in München. „Das ist eine Enttäuschung.“

Mbappé macht jetzt erstmal Urlaub. „Ich werde mich gut erholen. Ich denke, dass ich das brauche, um beim Auftakt frisch zu sein und eine gute Vorbereitung zu absolvieren“, sagte der Weltklassestürmer, der Paris Saint-Germain verlässt. (jhs/sid)