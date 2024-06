Krasse Szenen vor Portugals Teamhotel: TV-Reporter prügelt sich mit Jugendlichen

Am Teamhotel von Portugals Fußball-Nationalmannschaft in Leipzig soll es Polizeiangaben zufolge am Montag zu einer Rangelei gekommen sein, bei der ein portugiesischer Journalist verletzt wurde.

Ausschnitte aus einer Live-Übertragung des portugiesischen Senders SIC legen nahe, dass es eine Auseinandersetzung des Moderators mit mehreren Fußball-Fans gab. Zunächst hatte die „Bild“ über den Vorfall berichtet.

TV-Reporter muss im Krankenhaus behandelt werden

„Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich mehrere Personen vor dem Hotel auf, da der Spielerbus der portugiesischen Nationalmannschaft zu einem Abschlusstraining im Stadion Leipzig abfahren wollte“, teilte die Polizei mit.

„Hinter einem Zaun soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten, darunter portugiesische Journalisten, 47 und 56, gekommen sein.“ Einer der beiden musste in einem Krankenhaus behandelt werden. „Die anderen Beteiligten in der Rangelei sind unbekannt“, teilte die Polizei mit. Es soll sich laut „Bild“ um Jugendliche gehandelt haben.

TV-Sender spricht von Angriff auf Reporter

Die Version des Senders war: Der Reporter „wurde angegriffen, als eine Gruppe von Anhängern ihn während einer Live-Sendung gegen einen Mast (einen Fahnenmast) stieß und ihm die Schulter auskugelte“. Bei einer Behandlung im Krankenhaus sei aber festgestellt worden, dass eine Operation nicht nötig sei.

WochenMOPO-alle-3-14624 MOPO Die neue WochenMOPO – ab Freitag wieder überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Ein Sommermärchen? MOPO-Gastautor und Fußball-Edelfan Arnd Zeigler über die EM, seine Vorfreude und seine Zweifel

– Gefährliche Radwege: Behörde kündigt große Wende an

– Sind die Grünen nicht mehr cool, Frau Fegebank? Die Zweite Bürgermeisterin im Interview zur Bezirks- und Europawahl

– 20 Seiten Sport: Welche EM-Stars hierherkommen und wo Sie sie treffen können

– 28 Seiten Plan7: Hamburgs grüne Oasen – wo Sie in der Stadt so richtig durchatmen können

SIC wies „einige Unterstellungen“ zurück, es habe auch ein aggressives Verhalten des portugiesischen Reporters gegeben. „Es geschah genau das Gegenteil, mit schwerwiegenden Folgen für denjenigen, der seine Arbeit machte“, hieß es.

Das könnte Sie auch interessieren: Video geht viral: England-Fan wacht um 4 Uhr nachts im leeren Schalke-Stadion auf

Nach dem Zwischenfall hätten die Organisatoren und der portugiesische Verband (FPF) beschlossen, „dass die Journalisten künftig von den Fans ferngehalten werden sollen und innerhalb des für die Spieler und die Organisation des Turniers reservierten Bereichs“ arbeiten würden, teilte SIC mit. Die portugiesische Auswahl spielt an diesem Dienstagabend im Leipziger Stadion gegen Tschechien.