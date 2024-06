Kinder-Flitzer stürmt bei EM-Spiel aufs Feld – und macht Selfie mit Ronaldo!

Das sieht man nicht alle Tage! Ein Flitzer hat die EM-Vorrundenpartie zwischen der Türkei und Portugal (0:3) für kurze Zeit unterbrochen, weil er während des Spiels aufs Feld stürmte. So weit, so üblich. Kurios dabei: Der Flitzer war selbst noch ein kleines Kind – das einfach nur ein Selfie mit Superstar Cristiano Ronaldo ergattern wollte.

Mitte der zweiten Halbzeit ging plötzlich ein Raunen durch die EM-Arena in Dortmund. Ein Flitzer eilte über das Spielfeld, nur zaghaft gejagt von einzelnen Ordnern, die ihn nicht zu fassen bekamen. Am TV waren diese Szenen nicht zu sehen, die UEFA blendet die Flitzer-Einlagen bei der offiziellen Übertragung wie üblich nicht ein und zeigt stattdessen Wiederholungen oder Nahaufnahmen.

Kinder-Flitzer sorgt für Aufsehen bei EM-Spiel von Portugal

Was erst im Nachgang und durch Videos in den sozialen Netzwerken bekannt wurde: Bei dem Flitzer handelte es sich um ein Kind! Der Knirps, etwa zehn oder elf Jahre alt, rannte unter dem Jubel der rund 62.000 Zuschauer in Dortmund in der 69. Minute auf den Platz, viel schneller als die wenigen Ordner, die ihn mehr oder weniger verfolgten. Sein Ziel: Portugals Superstar Cristiano Ronaldo (39).

Mit dem Handy in der Hand sprintete der Mini-Flitzer zum Mittelkreis, um ein Selfie mit Ronaldo zu machen. Der Weltstar, der in Dortmund bei fast jedem Ballkontakt ausgepfiffen worden war, hatte ein Herz für den kleinen Fan, umarmte ihn und strahlte dann freundlich für das Foto in die Kamera. Zum Abschied klopfte „CR7“ dem Jungen dann noch auf die Schulter – gerade rechtzeitig, ehe die Ordner den Mittelkreis erreicht hatten. Den Kleinen, der sich flink wieder vom Platz verabschiedete, bekamen sie trotzdem nicht zu fassen.

Christoph Kramer feiert Mini-Flitzer für Ronaldo-Selfie

„Klar ist das nicht erlaubt, aber wenn das Kinder machen, finde ich das richtig geil“, sagte 2014er-Weltmeister Christoph Kramer in seiner Funktion als ZDF-Experte nach dem Spiel. „Wenn das Erwachsene machen, denke ich mir nur: wie panne sind die denn. Aber ich war selber mal ein Kind. Ich hätte mich das nicht getraut, aber ich hätte es voll gerne gemacht.“

Nachdem der Kinder-Flitzer das Spielfeld wieder verlassen hatte, konnte die Partie fortgesetzt werden. Zumindest vorerst: Gleich vier weitere Male (!) kam es erneut zu einem Flitzer-Zwischenfall – nach der Flitzer-Invasion beim Training der Portugiesen in Gütersloh brachen auch diesmal wieder fünf verschiedene Fans während der Partie aufs Spielfeld durch. Ein mutmaßlich inoffizieller Rekord für ein EM-Spiel.