„Kann die Nationalmannschaft nicht buchen“: Müller spricht über DFB-Zukunft

Thomas Müller beschäftigt sich vor seinem vierten EM-Turnier noch nicht mit einem Karriereende als Fußball-Nationalmannschaft. „Ich bin jetzt noch nicht am Abtreten, sondern denke an die Aufgaben, die vor uns liegen. Alles andere wird man dann sehen“, sagte der 34 Jahre alte Profi des FC Bayern München am Dienstag im Trainingslager der DFB-Auswahl in Blankenhain.

Müller hat bislang 128 Länderspiele absolviert und dabei 45 Tore erzielt. Nach dem frühen WM-Aus 2022 in Katar schien seine DFB-Laufbahn beendet. Müller kehrte aber nach einer längeren Nichtberücksichtigung im vergangenen Jahr ein weiteres Mal zurück. „Am Rücktritt war ich nie wirklich dran“, sagte der Weltmeister von 2014 rückblickend.

Müller glücklich über Nominierung und möchte erstes EM-Tor schießen

Die Nominierung für Länderspiele und Turniere nehme aber immer der Bundestrainer vor. „Es ist ja nicht so, dass man die Nationalmannschaft als Spieler buchen kann“, sagte Müller: „Ich fühle mich hier immer wohl.“

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Teamplayer Müller für die Heim-EM nicht mehr als Stammkraft eingeplant, ihm aber eine wichtige Rolle und Einsätze zugesagt. „Ein bisschen was“ könne er noch, scherzte Müller. Bei seiner vierten EM-Endrunde möchte er auch gern sein erstes EM-Tor erzielen. „Eine Rechnung offen habe ich aber mit keinem Turnier.“ (dpa/fs)