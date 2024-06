Am Dienstag wird es voll in Farmsen. Zumindest im Luisenhof & Dubrovnik, einem nahe der U-Bahn-Station gelegenen Restaurant. Am Vorabend des Vorrundenspiels zwischen Kroatien und Albanien in Hamburg laden die Betreiber Albert und Vilson Bisaku zur EM-Party. Kulinarischer Aufgalopp zum größten Freundschaftsspiel der EM, wenn es nach den Brüdern geht.