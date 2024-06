Held von Hamburg: Holland-Star verlässt die Bundesliga

Das Interesse von Ajax Amsterdam am niederländischen EM-Stürmer Wout Weghorst wird immer konkreter.

Nach Informationen des Transferexperten Fabrizio Romano befinden sich die Gespräche zwischen dem zuletzt kriselnden Topklub aus den Niederlanden und dem 31 Jahre alten Angreifer in einem „fortgeschrittenen Stadium“.

Weghorst steht noch beim Premier-League-Absteiger FC Burnley unter Vertrag und war in der vergangenen Saison an Hoffenheim ausgeliehen. Für die Kraichgauer erzielte er in 28 Bundesliga-Spielen sieben Treffer. In Deutschland war er zuvor auch schon beim VfL Wolfsburg aktiv.

Auch Twente Enschede hat Interesse an Weghorst

Außer Ajax Amsterdam hat auch der FC Twente Enschede großes Interesse an Weghorst. Der Torjäger stammt aus der Nähe von Enschede.

Bei der EM hatte Weghorst zuletzt in Hamburg kurz nach seiner Einwechslung mit dem Treffer zum 2:1 für den Auftaktsieg der Niederlande gegen Polen gesorgt. Am Freitag trifft das Oranje-Team in Leipzig auf Frankreich. (dpa/bv)