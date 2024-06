„Hatten ein Telefonat“ – Ex-St. Pauli-Coach Hürzeler kämpft um DFB-Stürmerstar

Spätestens seit seiner Einwechslung gegen Ungarn ist er mittendrin und nicht nur dabei. Deniz Undav krönt seine bärenstarke Saison (18 Saisontreffer) gerade bei der EM, wie es danach für den begehrten Angreifer weitergeht, ist allerdings noch offen. Nun erhielt er im DFB-Lager einen Anruf, der ihn ins Grübeln brachte: Ex-St. Pauli-Trainer Fabian Hürzeler, der gerade zu Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion wechselte, meldete sich bei Undav und redete mit Engelszungen auf ihn ein.

Normalerweise versucht der Angreifer, den Poker um seine Person zurzeit nicht zu sehr an sich herankommen zu lassen. „Ich habe meinem Berater auch gesagt, dass ich jetzt nicht zu viel von außen hören, sondern mich auf die Spiele konzentrieren möchte“, stellte er am Freitag klar. Als Hürzelers Nummer auf seinem Smartphone aufblinkte, machte er aber eine Ausnahme.

Stuttgart kann DFB-Stürmer Undav für 20 Millionen Euro kaufen

Hintergrund: Undav knipste in der abgelaufenen Saison nur auf Leihbasis in Stuttgart, besitzt in Brighton aber noch einen bis Sommer 2026 laufenden Vertrag. Der VfB kann ihn zwar per Option für etwa 20 Millionen Euro kaufen. Aber: Brighton besitzt eine sofortige Rückkaufklausel! Clever von den Engländern, die sich für den Fall absicherten, dass Undav in der Bundesliga durchstarten würde.

Damit ist klar: Brighton hat das Heft des Handelns in der Hand, könnte den 27-Jährigen halten oder aber die Ablöse frei verhandeln.

Hürzeler führte St. Pauli gerade in die Bundesliga

Und da kommt Hürzeler ins Spiel, dessen Wechsel auf die Insel vor wenigen Tagen fix gemacht wurde. Der Coach, der gerade St. Pauli in die Bundesliga führte, will Undav unbedingt halten. „Wir hatten ein Telefonat und haben darüber geredet“, erzählte Undav im DFB-Quartier in Herzogenaurach. „Ich habe ihm meine Visionen erklärt, er hat mir gesagt, was er von mir hält. Und jetzt: mal schauen.“

Eine typische Undav-Antwort. Der Stürmer nimmt die Welt eher locker und kennt seinen Wert. Klar ist aber: Hürzeler wird es nicht so leicht haben, den Torjäger zu überzeugen. Zwar sieht er in ihm einen möglichen Fixpunkt, um mit Brighton (wurde zuletzt Elfter) in der kommenden Serie um die Europapokal-Plätze mitspielen zu können. Undav aber tendierte bislang klar dazu, in Stuttgart zu bleiben und mit dem VfB in der neuen Saison in der Champions League zu spielen. „Ich habe meinen Wunsch schon 290 Mal geäußert“, stellte er auch am Freitag fest. Natürlich spreche er ab und an mit seinem Berater, denn „es war ja klar, dass es nicht ruhig bleibt, sondern der Markt hoch und runter läuft. Aber es ist alles möglich. Und es ist ja noch Zeit, jetzt ist erstmal die EM.“

Hürzeler muss auch um DFB-Star Groß kämpfen

Hürzeler hat seinen Wunsch in jedem Fall platziert und dürfte auch noch in einem weiteren Bungalow auf dem Adidas-Gelände durchgeklingelt haben, in dem Deutschlands Nationalspieler untergebracht sind. Um Pascal Groß, der ebenfalls in Brighton unter Vertrag steht, ranken sich hartnäckige Gerüchte um einen Wechsel nach Dortmund.

Zwei DFB-Stars, zwei knallharte Aufgaben für Hürzeler, der direkt Überzeugungsarbeit leisten muss.