„Gegen unsere Werte“: Frankreich-Star äußert sich zu Neuwahlen in der Heimat

Die Wahlergebnisse in Frankreich stimmen Nationalspieler Jules Koundé traurig. „Ich war natürlich sehr enttäuscht zu sehen, in welche Richtung unser Land geht – wo eine Partei sehr viel Unterstützung hat, die gegen unsere Werte ist“, sagte der 25-Jährige nach dem 1:0 seines Teams gegen Belgien im EM-Achtelfinale.

In der ersten Runde der vorgezogenen Parlamentswahlen stehen die französischen Rechtsnationalen nach Veröffentlichung des vorläufigen Endergebnisses an der Spitze. Marine Le Pens Partei Rassemblement National (RN) und ihre Verbündeten erzielten gut 33 Prozent der Stimmen, wie das Innenministerium am Montag mitteilte.

Die Stichwahlen, bei denen die meisten Sitze der Nationalversammlung vergeben werden, finden kommenden Sonntag statt. Koundé hofft, dass dann auch Menschen ihre Stimmen abgeben, die dies bislang nicht getan haben.