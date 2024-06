Für wen ist er? Ein Däne ist Teil von Nagelsmanns Trainer-Team

Bei dieser Frage musste Mads Buttgereit schmunzeln. Ein Konflikt? Für ihn? „Nein, im Gegenteil“, sagte der Standardtrainer der deutschen Nationalmannschaft.

Aber natürlich ist das EM-Achtelfinale der DFB-Auswahl am Samstag (21 Uhr, ZDF) in Dortmund gegen sein Geburtsland Dänemark für den 39-Jährigen eine besondere Partie.

Standardexperte Buttgereit wurde in Dänemark geboren

Vor drei Jahren, bei der letzten EM, arbeitete er noch als Standardexperte für den kommenden Gegner, erreichte unter Trainer Kasper Hjulmand das Halbfinale. Danach holte ihn der ehemalige Bundestrainer Hansi Flick zum DFB.

Das könnte sie auch interessieren: Bei DFB-Kreuzworträtsel: Kimmich will Andrichs Löwen streicheln

Buttgereit wurde im dänischen Esbjerg geboren, seine Mutter ist Dänin, sein Vater Deutscher. Die Sympathien sind aber für den Assistenten von Bundestrainer Julian Nagelsmann klar verteilt, wie er bei dem Small Talk vor dem Training in Herzogenaurach am Mittwoch klarmachte. Sieg für Deutschland, am besten mit gelungenen Standardsituationen. (dpa/bv)