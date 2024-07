Für 106 Millionen Euro! Bayern mit Transfer-Doppelschlag

Die Wechsel des französischen Offensivspielers Michael Olise und von Portugals EM-Teilnehmer João Palhinha zum FC Bayern München stehen vor dem Abschluss. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat der 22-jährige Olise vom Premier-League-Klub Crystal Palace seine medizinische Untersuchung absolviert. Der defensive Mittelfeldspieler João Palhinha (28) vom FC Fulham soll das bereits am Vortag gemacht haben, wie der TV-Sender Sky berichtete. Die beiden Vereine sollen sich auf den Wechsel des EM-Starters schon geeinigt haben. Offizielle Aussagen gab es zunächst nicht.

Olise soll einen Vertrag bis zum Sommer 2029 beim deutschen Rekordmeister erhalten. Als Ablöse sind angeblich rund 60 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen im Gespräch. Palhinha kostet den FC Bayern angeblich eine feste Ablösesumme von rund 46 Millionen Euro, die sich aufgrund von Bonusaufwendungen noch erhöhen kann.

Olise soll den Druck auf Sané, Gnabry und Coman erhöhen

Olise spielt seit Juli 2021 für Crystal Palace. In der abgelaufenen Premier-League-Saison erzielte er in 19 Partien zehn Treffer. Olise spielt auf der offensiven Außenbahn und soll den Konkurrenzkampf in München gegen Leroy Sané, Kingsley Coman oder Serge Gnabry erhöhen.

Palhinha sollte schon im vergangenen Sommer kommen

Palhinha war schon im vergangenen Sommer ein Ziel des FC Bayern. Der damalige Münchner Trainer Thomas Tuchel hatte sich vor allem einen defensiv orientierten Sechser – eine sogenannte „Holding Six“ – für das Mittelfeld gewünscht. Eine Verpflichtung des 30-maligen Nationalspielers, der 2022 nach England gewechselt war, platzte am letzten Tag der Wechselperiode, weil der Londoner Verein ihn ohne Ersatz doch nicht freigab.

Die Bayern haben bisher den japanischen Verteidiger Hiroki Ito (VfB Stuttgart) für die kommende Saison verpflichtet. Außerdem kommen Abwehrspieler Josip Stanisic (Bayer Leverkusen) und Offensivspieler Arijon Ibrahimovic (Frosinone Calcio) von ihren Leihstationen zurück. (dpa/bv)