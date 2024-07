Ex-HSV-Star mittendrin: Belgischer Verband löscht Video nach PR-Desaster

Der belgische Fußballverband hat sich für ein Video entschuldigt, in dem es darum geht, welcher belgische Spieler Frankreichs Offensiv-Star Kylian Mbappé auf unfaire Art stoppen könnte. Der in den sozialen Medien veröffentlichte Clip sorgte vor dem EM-Achtelfinale zwischen den beiden Ländern an diesem Montag in Düsseldorf für Diskussionen. Inzwischen wurde das Video wieder gelöscht.

Darin warf der Komiker Pablo Andres die Frage auf: „Wer wird Mbappé am Schienbein attackieren?“ Im Chor sangen der belgische Mittelfeldspieler Amadou Onana und Andres selbst den Namen des früheren HSV-Profis, der inzwischen für den FC Everton spielt.

„Das Video sollte humorvoll sein, aber es wurde missverstanden und wir haben beschlossen, es zu löschen“, sagte Pressesprecher Stefan Van Loock der belgischen Tageszeitung „Het Nieuwsblad“ und ergänzte: „Wenn sich jemand durch das Video beleidigt fühlt, entschuldigen wir uns dafür.“ (dpa/bv)