Ex-HSV-Profi ätzt über deutsche Trikots: „Die hässlichsten seit 40 Jahren!“

Ex-Nationalspieler Markus Babbel, der auch einst für den HSV gespielt hat, ist kein Fan der aktuellen EM-Trikots des deutschen Nationalteams.

„Also für mich sind es die hässlichsten Trikots, die wir die letzten 40 Jahre hatten“, urteilte der Europameister von 1996 im Gespräch mit dem Radiosender Rock FM.

Babbel weiter: „Also ich finde die so furchtbar, die sind so hässlich. Aber meine Hoffnung ist ja: In der Vergangenheit hatten sie tolle Shirts und haben Scheiße gespielt: Jetzt hoffe ich, dass sie mal wirklich ein richtig hässliches Trikot haben und dafür besseren Fußball spielen.“

Auch wenn ihm die deutschen Trikots ganz und gar nicht gefallen, setzt Markus Babbel auf eine erfolgreiche EM.

Insbesondere das pinkfarbene Auswärtstrikot des deutschen Teams hatte vor einigen Wochen zu kontroversen Diskussionen in der Öffentlichkeit geführt. (aw/dpa)