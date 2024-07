„Er macht ihn!“ Legendärer TV-Schrei auch im EM-Finale? Kommentator steht fest

Die ARD hat ihren Endspiel-Reporter gefunden. Tom Bartels wird nach dpa-Informationen das Finale der Europameisterschaft am 14. Juli für den öffentlich-rechtlichen Fernsehsender kommentieren. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.

Für den 58 Jahren alten TV-Journalisten ist es nicht das erste Fußball-Finale. Bartels war bereits als Reporter des EM-Endspiels 2008 in Österreich und der Schweiz im Einsatz. 2014 kommentierte er den deutschen WM-Triumph in Brasilien („Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!“) und 2022 das Finale in Katar.

ARD: Tom Bartels hat schon mehere Finale kommentiert

Seine TV-Karriere begann Bartels bei Premiere und RTL. Nach der WM 2006 in Deutschland ging er zum öffentlich-rechtlichen SWR, etablierte sich als Reporter für die Nationalmannschaft und berichtet häufig auch vom Skispringen.

Die ARD hat bei der laufenden Europameisterschaft insgesamt Live-Rechte für 17 der 51 Spiele. Das Kommentatoren-Trio besteht aus Christina Graf, Gerd Gottlob und Bartels.