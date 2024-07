Er lässt die Ajax-Kassen klingeln: Zu diesem Klub wechselt Georgiens EM-Entdeckung

Der georgische Mittelstürmer Georges Mikautadze bleibt nach einer halbjährigen Leihe vorerst beim französischen Ligue-1-Absteiger FC Metz. Der abgebende Verein Ajax Amsterdam bestätigte am Montag, dass der 23-Jährige für eine Ablösesumme von 13 Millionen Euro zu Metz wechselt.

Bei der EM hatte Mikautadze mit seinen drei Treffern in der Vorrunde einen großen Anteil am Achtelfinal-Einzug des EM-Neulings. Beim Ausscheiden gegen Spanien (1:4) am Sonntag blieb der Angreifer ohne Tor.

Auch Monaco, West Ham und der BVB interessiert

Erst im vergangenen Sommer war der Georgier aus Metz zu Amsterdam gewechselt, kam dort in der Hinrunde aber kaum zum Zug und wurde im Winter wieder nach Frankreich verliehen. Mit 13 Toren in 20 Spielen konnte Mikautadze den direkten Wiederabstieg in die Ligue 2 aber nicht verhindern.

Aufgrund des enormen Leistungsanstiegs des Stürmers gilt es als äußerst unwahrscheinlich, dass der 29-malige Nationalspieler eine weitere Saison in Metz bleibt. Die AS Monaco und Premier-League-Klub West Ham United sollen intensiv um den gebürtigen Franzosen, der auch kurzzeitig mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden war, werben. (sid/bv)