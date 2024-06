Er wird die Partie unter Palmen und mit einem schönen Gläschen Wein genießen. Wie in jedem Jahr verbringt Frank Arnesen den Sommer in seinem Ferienhaus im spanischen Marbella. Am Samstag geht der Blick des Dänen aber nach Dortmund, wenn „Danish Dynamite“ im EM-Achtelfinale auf das DFB-Team trifft. „Alles geht von einem deutschen Sieg aus“, weiß der 67 Jahre alte Ex-Sportvorstand des HSV. „Das könnte eine Chance für Dänemark sein.“ In der MOPO erklärt Arnesen, warum sich Dänemark durchaus eine Chance im Achtelfinale gegen Deutschland ausrechnen darf und welche Vorteile die Dänen gegenüber dem DFB-Team haben.