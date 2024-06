Ehrliche Worte von England-Star Bellingham: „Ich fühlte mich tot“

Bei Jude Bellingham hat die Vorrunde der EM in Deutschland merklich Spuren hinterlassen. Dies erzählte der 20 Jahre alte Champions-League-Sieger am Donnerstag im Trainingscamp der Three Lions in Blankenhain. „Gestern fühlte ich mich wirklich tot. Darum war es schwer, manche Yoga-Positionen nachzumachen, die die Lehrerin gezeigt hat“, sagte Bellingham in dem Video, das der Verband am Vormittag aufzeichnete.

Die englischen Profis hatten am Dienstag nach dem enttäuschenden 0:0 gegen Slowenien trainingsfrei und absolvierten gemeinsam eine Yoga-Einheit.

Jude Bellingham schwärmt von BVB-Zeiten

Bellingham erzielte beim 1:0 gegen Serbien zum Auftakt zwar das Siegtor, absolvierte danach aber zwei schwächere Spiele. Am Sonntag (18 Uhr/ZDF und MagentaTV) geht es im Achtelfinale in Gelsenkirchen gegen Außenseiter Slowakei. „Jeder hört Slowakei und sagt, das wird doch leicht. Aber es wird interessant. Wir sind sehr zuversichtlich. Es ist eine großartige Gelegenheit für uns, auf das Level zurückzukommen, das wir jetzt brauchen“, sagte Bellingham.

Der Mittelfeld-Star von Real Madrid freut sich nach seiner Station bei Borussia Dortmund über die Rückkehr nach Deutschland, wo nicht nur im Camp Blankenhain derzeit sommerliches Wetter herrscht. Dies sei er aus seiner BVB-Zeit nicht unbedingt so gewohnt, sagte Bellingham grinsend. „Es fühlt sich gut an, wieder hier zu sein. Ich hatte eine richtig gute Zeit in Dortmund und habe eine andere Fußball-Kultur kennengelernt. Das war das erste Mal, dass ich etwas mehr Verantwortung hatte.“ (aw/dpa)