Mit Ballack und Wontorra: Diese Sender zeigen den EM-Auftakt live

Das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft zwischen Deutschland und Schottland wird auf zwei Sendern zu sehen sein.

Das ZDF steigt am Freitagabend bereits ab 19.25 Uhr in die Berichterstattung ein. Die Moderatoren Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer werden gemeinsam aus Berlin und München mit den Experten Laura Freigang, Christoph Kramer und Per Mertesacker auf den Anstoß um 21 Uhr einstimmen.

ZDF zeigt das EM-Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland live

Ab 20.45 Uhr schaltet der öffentlich-rechtliche Sender dann zur Eröffnungsfeier in die Münchner Arena. Kommentator ist Oliver Schmidt.

Das könnte Sie auch interessieren: UEFA-Ultras: EM-Eröffnungsfeier in München mit 130-mal Pyrotechnik

Außerdem wird der kostenpflichtige Streamingdienst MagentaTV die Partie aus der Allianz Arena übertragen. Hier beginnt die Übertragung schon ab 19 Uhr. Laura Wontorra eröffnet die Studio-Sendung in Köln mit Tabea Kemme sowie Jan Henkel.

Moderator Johannes B. Kerner wird anschließend gemeinsam mit den Experten Michael Ballack und Robin Gosens auf das Spiel vorbereitem. Wolff Fuss kommentiert das Schottland-Spiel. (dpa/lw)