Deutschland feiert Füllkrug! EM-Krimi sorgt für neuen Quoten-Rekord

Deutschland feiert Joker Niclas Füllkrug und den Gruppensieg! Die Europameisterschaft hat einen neuen Quoten-Hit. Durchschnittlich 25,566 Millionen Menschen sahen in der ARD das dritte Spiel der DFB-Auswahl am Sonntagabend und sorgten am zehnten Turniertag für den bisherigen Spitzenwert.

Der öffentlich-rechtliche Sender erreichte bei dem EM-Krimi laut AGF Videoforschung einen Marktanteil von 73,4 Prozent. Nicht eingerechnet sind Fans, die das Spiel beim Public Viewing wie auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg mit 45.000 Fans, im Internet oder bei der Telekom (MagentaTV übertrug parallel) gesehen haben.

Mit jedem EM-Spiel mehr Zuschauer

Rappelvolles Public Viewing auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg)

Das Erste übertraf beim späten 1:1 gegen die Schweiz die Reichweite der beiden Siege gegen Schottland (22,49 Millionen), und Ungarn (23,89 Millionen).

Die Werte der drei Gruppenspiele liegen deutlich über den Zahlen der enttäuschenden WM in Katar, aber in der Summe auch über jenen der Vorrundenspiele der EM vor drei Jahren. (dpa/lw)