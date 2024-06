Der Ball rollt wieder! Fan Zone mit Public Viewing lädt ein zum großen Fußballfest

Heute startet die Fußball-Europameisterschaft – und auf dem Hamburger Heiligengeistfeld wird die Fan Zone mit Public Viewing vier Wochen lang für Begeisterung und großartiges Live-Feeling für bis zu 50.000 Gäste sorgen. Das Areal ist in diesem Sommer nicht nur der Hotspot für Fußballfans, sondern wird zum Erlebnis für alle Generationen. „United by Football“, das Motto der UEFA EURO 2024, wird hier wörtlich genommen: Live-Übertragungen, ein spannendes tägliches Programm, sportliche Veranstaltungen zum Zuschauen und Mitmachen, Orte zum Entspannen und internationale Gastronomie locken deutsche und internationale Fans sowie Klein und Groß auf die Fan Zone.

Sportlich und musikalisch fulminant geht es direkt am Eröffnungstag los, wenn ab 17 Uhr Fan Zone und Public Viewing erstmals geöffnet sind. Um den Gästen vor der ersten Partie – Deutschland gegen Schottland – so richtig einzuheizen, spielt die deutsche Rockband Madsen auf der Event Stage ein Eröffnungskonzert, der Eintritt ist natürlich frei.

Auf der Event Stage erwartet die Gäste an allen Tagen ein vielfältiges Programm aus Musik, Kultur, Talks und Crowd Games. An Spieltagen führen die NDR-Moderatoren Yared Dibaba und Michi Wittig mit Witz und Charme durch das Bühnenprogramm. Alle Bühneninhalte werden auch auf dem 100m² Screen im Public Viewing und den Screens auf der Fan Zone übertragen.

Family Area und VIP Area

Eine eigene Family Area erlaubt es Familien mit Kindern, die Spiele ganz entspannt in ruhigerer Umgebung zu schauen. Wer die Spiele in exklusiver Atmosphäre genießen möchte, kann sich ein Ticket für die VIP Area sichern, die für bis zu 450 Gäste ein einzigartiges Fußballerlebnis bietet. In großen, zweistöckigen VIP-Containern mit Tribüne erwarten die Gäste Catering und eine erstklassige Sicht auf den großen Screen. Tickets sind ab 115 Euro hier online erhältlich.

Sport zum Mitmachen und für alle

Doch Fußball wird auf der Fan Zone nicht nur geschaut: Die Activity Area bietet ein buntes Programm, um selber aktiv zu werden. Neben Fußball-Billard, einem Football Field und Basketball können sich Gäste auch im Tischkicker oder Teqball versuchen. Oder sie nehmen es mit dem RoboKeeper auf – der Torhüter-Maschine, die schon Lionel Messi zur Verzweiflung gebracht hat.

So wird die Fan Zone aufgebaut sein Hamburg Marketing So wird die Fan Zone aufgebaut sein

Eine Football Arena wird Schauplatz für Wettbewerbe von Vereinen und Inklusions-Initiativen und beweist so, wie vielfältig und verbindend Sport sein kann. Einige der Wettbewerbe – etwa die Homeless EURO2024, das Scoring Girls Projekt oder das queere Fußballturnier, organisiert von Startschuss Queer Sport Hamburg e.V., sind ausgewählte Projekte des Ideenwettbewerbs „Hamburg – Deine EURO“, zu dem die Behörde für Inneres und Sport und die Alexander Otto Sportstiftung aufgerufen haben. Aus knapp 80 Bewerbungen wählte die Jury am Ende 15 Projektideen aus, die finanziell gefördert werden. Einige davon werden jetzt auf der Fan Zone umgesetzt.

Chill-out und internationale Gastronomie

Neben Sport und Entertainment bietet die Fan Zone viele Möglichkeiten, um zu entspannen: Ein Beach Club mit 12m² Screen und der Fan Pavilion laden zum Verweilen ein, ein Riesenrad lockt mit spektakulären Ausblicken und die Nations Expo zeigt spannende Fakten der 24 EURO Nationen.

Die Gastronomie auf der Fan Zone mit Public Viewing wird so vielfältig wie die Fußballnationen selbst: Sie bietet regionale Spezialitäten der teilnehmenden Länder von Skandinavien bis in die Türkei. Zudem gibt es eine große Auswahl an Getränken – leckere Säfte bis hin zu kühlen Cocktails helfen, die Wartezeit bis zum nächsten Spiel zu überbrücken.

Der Eintritt zur Fan Zone und zum Public Viewing ist kostenlos. Die Fan Zone wird vom 14. Juni bis 14. Juli an allen 22 Spieltagen geöffnet sein, das Public Viewing an 15 Tagen. Im Public Viewing werden alle Deutschlandspiele, alle Spiele aus dem Volksparkstadion sowie die Spiele der K.o.-Runden live übertragen.