Der ehemalige Mittelfeldspieler des HSV, Hakan Calhanoglu, soll beim FC Bayern auf der Einkaufslistestehen. Laut einem Medienbericht habe man sogar schon Kontakt mit dem Deutsch-Türken aufgenommen.

Wie die „Bild“ berichtet, fiel der Name Calhanoglu in einer internen Runde bei den Münchenern. Der 30-Jährige sei demnach eine Option als Kreativspieler für das defensive Mittelfeld. Zuletzt gab es vermehrt Gerüchte um einen Transfer einer „Holding-Six“, beispielsweise Joao Palhinha.

Calhanoglu hingegen erfüllt ein anderes Spielerprofil und lässt darauf hindeuten, dass die Bayern in ihrem Eigengewächs Aleksandar Pavlovic schon ihren defensiven Sechser sehen. Dieses mögliche Umdenken könnte stattgefunden haben, da der FC Fulham Angebote in Höhe von 35 und 45 Millionen Euro bereits abgelehnt haben soll.

Von einer Kontaktaufnahme seitens des Vereins berichtet der türkische Journalist Yagiz Sabuncuoglo. Nach Angaben von „TRT Sports“ hat der Spieler die Anfrage aus München auch öffentlich bestätigt. „Calciomerato“, ein Portal aus Italien, bringt die Position von Calhanoglus derzeitigem Verein, Inter Mailand, ins Spiel. Demnach ist der Mannheimer mit einem Marktwert von 45 Millionen Euro unverkäuflich und ein Abgang sei nicht mit Geld aufzuwiegen.

Calhanoglu: Kapitän während der EM

Calhanoglu selber dürfte vermutlich erst nach der Europameisterschaft eine Entscheidung fällen. Als Kapitän führt er heute die türkische Nationalmannschaft gegen das portugiesische Starensemble um Cristiano Ronaldo aufs Feld (18 Uhr, ZDF und MagentaTV) und kämpft um den Einzug ins Achtelfinale.

Sowohl bei Inter Mailand als auch in der Nationalmannschaft hat sich seine Rolle auf dem Feld in den letzten Jahren verändert. Während er in Mailand vom offensiven Mittelfeld vermehrt auf die Position des „Achters“ zurückgezogen wird, agiert er bei der Türkei zunehmend als defensiver Mittelfeldspieler. Die Bayern scheinen überzeugt von der Entwicklung zu sein.

Bayern wohl vor Transfer von Michael Olise

Wie „The Athletic“ berichtet hat sich der FC Bayern derweil mit dem Franzosen Michael Olise von Crystal Palace auf einen Wechsel geeinigt. Zuerst berichtete der Transferjournalist Fabrizio Romano über eine Kontaktaufnahme seitens der Münchener, nun könnte alles also ganz schnell gehen.

Dem Vernehmen nach belaufe sich das finanzielle Gesamtpaket aus Ablöse und Boni auf 59 Millionen Euro. Sollten sich die Vereine doch nicht einig werden können, müsste der FC Bayern die Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro zahlen.

Der 22-jährige Flügelspieler kam in der abgelaufenen Saison in 19 Ligaspielen auf 10 Tore und 6 Vorlagen für das Team von Ex-Bundesliga-Coach Oliver Glasner, war aber auch mehrmals verletzungsbedingt ausgefallen. Diese Leistungen wurden nun mit einer Nominierung für den französischen Olympia-Kader von Trainer Thierry Henry belohnt.

Die Münchener sollen sich im Transferrennen gegen drei Premier League-Klubs durchgesetzt haben. So seien neben dem FC Chelsea auch Manchester United und Newcastle United an dem Shootingstar interessiert gewesen.