Belohnung für zweiten Sieg: Frauen und Kinder durften ins DFB-Quartier

Nach der gelungenen zweiten EM-Partie der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn (2:0) und dem damit vorzeitig perfekt gemachten Achtelfinaleinzug durften sich die Nationalspieler über eine besondere Belohnung freuen.

Am Mittwochabend wurden die Tore des Teamcamps im Adidas-Headquarter in Herzogenaurach für die Familien der Spieler geöffnet. Eine ganz besondere Geste, die Trainer Julian Nagelsmann auch schon nach dem Sieg gegen Schottland angeordnet hatte.

EM: Lisa Füllkrug, Jenni Anton und Co. reisten ins Trainingslager

Noch vor Mitternacht traf Lisa Füllkrug mit Tochter Emilia ein. Kurz darauf kamen Lea Prinz, die Freundin von Maximilian Mittelstädt, und Jenni Anton in Deutschland-Trikots an.

Auch Alicia, Ehefrau von Robert Andrich sowie Florian Wirtz‘ Freundin Aaliyah erschienen im Teamquartier. Sara, Ehefrau von Emre Can, reiste nach „Bild“-Informationen im eigenen SUV an.

Schon beim Spiel gegen Schottland zog Niclas Füllkrugs Tochter Emilia mächtig Aufmerksamkeit auf sich – das ließen Lisa (Ehefrau von Niclas Füllkrug) und sie sich auch gegen Ungarn nicht nehmen.

Am Donnerstag stand für die Anfangsformation des Vortags Regeneration auf dem Programm, ehe es am Sonntag (21 Uhr) gegen die Schweiz um den Gruppensieg geht. Das Training wurde von zahlreichen Zuschauern in den pinken Erfolgs-Trikots verfolgt.