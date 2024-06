Erste große EM-Überraschung! Belgien verzweifelt – aber ein HSV-Star darf jubeln

Da ist sie, die erste ganz große Überraschung dieser EM – und der HSV jubelt mit! Als einer der Topfavoriten startete Belgien ins Turnier, wie so oft in den vergangenen Jahren. Doch gegen die Slowakei setzte es in Frankfurt vor 47.000 Zuschauern direkt eine 0:1 (0:1)-Pleite. László Bénes, Hamburgs einziger EM-Fahrer, kam auf slowakischer Seite zwar nicht zum Einsatz, durfte aber trotzdem jubeln.

Dabei waren die Belgier in der Main-Metropole doch nicht nur favorisiert, sondern auch klar in der Überzahl. Rund 20.000 ihrer Fans fanden den Weg ins Stadion, nicht wenige huschten auf dem Weg dorthin noch schnell in die Büsche, um ein menschliches Bedürfnis zu erledigen. Sie blieben nicht unentdeckt. „Liebe Freunde, überraschenderweise haben wir in Deutschland Toiletten!“, hallte es ihnen prompt aus dem Megafon des in unmittelbarer Nähe postierten Volunteers entgegen. Erwischt!

Früh ging Außenseiter Slowakei in Führung

Nach dem Wasserlassen gab es wenig später im Stadion zügig eine kalte Dusche für Belgien. Weil Doku fahrlässig quer durch den eigenen Strafraum passte und die Slowaken das Geschenk annahmen. Schranz traf zur Führung für den Außenseiter (7.).

Das könnte Sie auch interessieren: Heiß begehrt! Dieses EM-Trikot bricht alle Rekorde

Bénes bejubelte den Treffer an der Seitenlinie, zwei Ex-HSV-Profis hingegen schüttelten auf dem Platz ratlos den Kopf. Orel Mangala (jetzt Nottingham) und Amadou Onana (Everton) bildeten die zentrale Defensive der Belgier. Es hätte noch übler für sie kommen können, doch Keeper Casteels rettete gegen Haraslin (40.).

Auch Belgiens Stürmer-Star Lukaku enttäuschte

Es blieb ein enttäuschender Auftritt der vom Deutschen Domenico Tedesco trainierten Belgier. Auch, weil Torjäger Lukaku erst Ladehemmung und dann Pech hatte. Zwei Mal scheiterte er vor der Pause aussichtsreich (3./42.), dann traf er nach dem Wechsel doppelt – doch beide Treffer wurden ihm vom VAR genommen. Erst wegen einer Abseitsstellung (56.), dann, weil Kollege Openda zuvor mit der Hand am Ball war (86.). Ein regulärer Treffer aber sollte den Belgiern nicht mehr gelingen.

Bénes kam zwar nicht mehr rein, doch nach dem Abpfiff – als sich die Slowaken von ihren knapp 10.000 begeisterten Fans feiern ließen – strahlte auch er. Der HSV-Star hofft nun auf Einsatzzeit gegen die Ukraine (Freitag) und zum Gruppenabschluss gegen Rumänien (26.6.).