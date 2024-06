Becherwurf auf Frankreich-Star! Holland beschwert sich nach Nullnummer in Leipzig

Oh, là là? Oh, na ja! Ohne Superstar Kylian Mbappé ist in Frankreichs Sturm der Wurm drin. Gegen die Niederlande gab’s in Leipzig ein 0:0. Die Grande Nation trifft das Tor nicht. So ist Frankreich kein Favorit auf den EM-Titel.

Schon beim 1:0 gegen Österreich vergaben die Franzosen einige gute Chancen, gewannen nur durch ein Eigentor. Gegen die Niederländer setzte sich die Fahrlässigkeit in der 13. Minute fort, als Adrien Rabiot frei vorm Tor den Ball lieber zu Antoine Griezmann weiterschob, der wiederum ins Stolpern kam und den Ball verfehlte.

EM 2024: Keine Tore zwischen Frankreich und den Niederlanden

In der 42. Minute stand der 33-Jährige auf andere Weise im Mittelpunkt des Geschehens. Griezmann wollte eine Ecke ausführen, als ein Bierbecher von den Tribünen in seine Richtung flog, der den Franzosen allerdings knapp verfehlte. Da hatten wir die Holländer aus Hamburg freundlicher in Erinnerung!

MOPO Die neue WochenMOPO – ab Freitag wieder überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Gefährlicher Rausch: So leicht kommen Teenies an Lachgas – der Test

– Wochen ohne Warmwasser oder Heizung: Das Horror-Mietshaus von Jenfeld

– Lost Place: Hier verfällt Blankeneses feinste Terrasse

– 20 Seiten Sport: Das nächste Sommermärchen? Wie die DFB-Elf bei der Heim-EM ganz Deutschland verzaubert

– 28 Seiten Plan7: Die Beatsteaks im Interview. Plus: Tickets für das ausverkaufte Konzert im Herbst zu gewinnen!

Mbappé schmorte nach seinem Nasenbeinbruch gegen Österreich 90 Minuten auf der Bank, der „Mann mit der Maske“ konnte nichts an der Nullnummer ändern. „Bald wird Kylian wieder da sein“, beschwor Kingsley Coman die Rückkehr des Kapitäns.

Griezmann ärgert sich: „Es fehlt dieses verdammte Tor“

Die Nullnummer hätte wiederum Griezmann verhindern können, doch nach 65 Minuten traf er den Ball im Fallen nicht richtig – eine weitere vergebene französische Gelegenheit. „Ich hatte zwei Superchancen, das ist schon schade“, ärgerte sich Griezmann: „Taktisch waren wir gut,. es fehlt einfach nur dieses verdammte Tor.“

Das könnte Sie auch interessieren: Nicht der beste Platz“: Rasen-Ärger in Frankfurt – Dänen warnen DFB-Stars

Und so konnten sich am Ende sogar die Niederländer darüber beschweren, das Spiel nicht gewonnen zu haben. RB-Leipzig-Kicker Xavi Simons knallte den Ball in der 69. Minute ins französische Tor – doch Schiedsrichter Anthony Taylor erkannte den Treffer nicht an, weil Simons‘ Mitspieler Denzel Dumfries beim Schuss neben Frankreichs Keeper Mike Maignan stand und ihn so behindert haben soll.

„Wenn der Schiedsrichter das so entscheidet, musst du das so akzeptieren“, zeigte sich Simons als fairer Sportsmann, bezeichnete die umstrittene Entscheidung aber auch als „sehr enttäuschend“.