Aufreger im ZDF: Moderator verbietet Mertesacker und Kramer die Nutzung eines Worts

Da ging es zu späterer EM-Stunde noch einmal zur Sache in den Sozialen Medien. Während der EM-Liveübertragung im ZDF bittet Moderator Jochen Breyer seine Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer darum, ein Wort nicht mehr zu benutzen. Beide reagieren überrascht. Was steckt dahinter?

Vor dem Spiel zwischen Spanien und Italien sprechen Experten und Moderator Breyer in ihrer Talkrunde über den Kader der Iberer. Mertesacker sagt, dass Spanien nicht mehr „das Spielermaterial“ habe, um nur Ballbesitzfußball zu spielen. Daraufhin grätscht Breyer dazwischen. „Spielermaterial… weil ihr beide den Begriff öfter verwendet. Ich weiß, das wird bei einigen Fans zu Hause kritisch gesehen, weil Menschen kein Material sind. Vielleicht sagen wir einfach in Zukunft Kader oder Spielerpotenzial“, so der Moderator.

Direkte Reaktion auf Social Media

Anscheinend beschwerten sich Zuschauer über die Nutzung des Wortes „Spielermaterial“. Mertesacker und Kramer quittieren den Zwischenruf mit einem überraschten „okay“ und können sich das Schmunzeln nicht verkneifen.

Die Reaktionen in den Sozialen Medien lassen nicht lange auf sich warten. „Wer hat sich denn jemals über das Wort Spielermaterial beschwert?“, fragt ein User. Viele schließen sich unglaubwürdig an. „Cringe“ in Bezug auf Breyers Einwand ist immer wieder in den Kommentaren zu lesen.