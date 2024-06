90.+8! Italiens Last-Minute-Treffer schockt Kroatien – Spanien schießt Albanien raus

Der Fußball, er kann ein solch schmerzhafter Sport sein. Die Leidtragenden am Montagabend: die Kroaten. Bis tief in die achtminütige Nachspielzeit hinein schienen die „Vatreni“ tatsächlich noch an den Italienern vorbeizuziehen. Doch in der 98. Minute stach Joker Mattia Zaccagni, mitten hinein ins Herz der Kroaten. Im Parallelspiel siegte Spanien derweil glanzlos mit 1:0 gegen die damit ausgeschiedenen Albaner.

Fast eine Stunde lang war es für den einfachen Zuschauer nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig, was Kroatien und Italien in ihrem letzten Gruppenspiel auf den Rasen brachten. Dann leistete sich Davide Frattesi im Strafraum ein Handspiel, nach Studium der Videobilder zeigte Schiedsrichter Danny Makkelie auf den Punkt (54.). Den folgenden Strafstoß verschoss Luka Modric zwar, nur 31 Sekunden später schlug der Ball aber dennoch hinter Gianluigi Donnarumma im Tor der Italiener ein – weil die Kroaten gegen kurzzeitig unkonzentrierte Italiener dranblieben und Modric einen parierten Versuch des Ex-St. Paulianers Ante Budimir per Abstauber unter die Latte nagelte.

Italiens Zaccagni kontert Modric und schockt Kroatien ganz spät

Es schien lange, als hätte der Star von Real Madrid das Spiel damit entschieden. Doch schon als auf der Tafel des vierten Offiziellen nach Ablauf der regulären Spielzeit eine rote acht aufleuchtete, lag die Vermutung nahe, dass dieses Spiel noch eine dramatische Wendung nehmen könnte. Und so sollte es kommen. In buchstäblich letzter Minute wurde Mattia Zaccagni im Strafraum links freigespielt und vollendete mit einem äußerst sehenswerten Schlenzer in die lange Ecke zum 1:1 (90.+8). Der Rest: pure Emotionen. Fassungslose Minen auf der kroatischen Seite, Jubelstürme bei den Italienern.

Die Mannen vom Stiefel sind damit als zweiter ins Achtelfinale eingezogen und treffen dort am Samstag (18 Uhr) auf die Schweiz. Die Kroaten stehen dagegen vor dem Aus, ihre mageren zwei Zähler dürften zu wenig sein. Die Niederlande, England und Frankreich durften sich derweil auf dem Sofa freuen, für sie bedeuteten die Ergebnisse in Gruppe B den sicheren Einzug ins Achtelfinale.

Spanien schießt Albanien mit B-Elf glanzlos aus dem Turnier

Im Parallelspiel der Gruppe ging es deutlich gemächlicher zu. Eine auf zehn Positionen veränderte spanische B-Elf brachte sich gegen Albanien früh durch Ferran Torres (13.) auf die Siegerstraße und das Ergebnis gegen sich abermals teuer verkaufende Albaner anschließend souverän über die Zeit.

Während Albanien damit als Gruppenvierter ausscheidet, macht Spanien, das schon vor der Partie als Gruppensieger feststand, die blitzsaubere Gruppenphase mit drei Siegen aus drei Spielen perfekt.