Diesmal soll alles anders werden, darüber herrscht Einigkeit. Und dennoch: Wenn Deutschlands Elitekicker am Freitagabend im „HomeGround“ in Herzogenaurach einchecken, dürfte der eine oder andere von mulmigen Gefühlen begleitet werden. Bereits vor drei Jahren, während der letzten EM, diente die Anlage von DFB-Ausrüster Adidas der Mannschaft als Quartier, musste allerdings früher wieder geräumt werden als erwartet. Jetzt aber will man aus der Ruhe Frankens die Kraft für den Sturm auf den Titel tanken – und im Idealfall 4180 Kilometer zurücklegen. Das nämlich wäre die Route des DFB-Teams bis zum Finale nach Berlin. Die MOPO hat den Weg zum möglichen EM-Titel durchgerechnet.

Sie kommen mit der Bahn, allein das ist schon ein Unterschied. Das DFB-Team gibt sich wesentlich volksnaher als noch vor wenigen Jahren, das war bereits während des fünftägigen Trainingslagers im thüringischen Blankenhain erkennbar. Mit der knapp 250 Kilometer kurzen Reise aus dem Weimarer Land nach Herzogenaurach beginnt nun die ganz heiße Phase der EM-Vorbereitung.

Von den Profis, die 2021 den Traum vom EM-Titel begraben mussten, sind noch zehn dabei. Damals, beim in elf Ländern ausgetragenen Turnier, absolvierten die Deutschen ihre drei Gruppenspiele in München, ehe sie im Achtelfinale in Wembley England mit 0:2 unterlagen. Und diesmal?

Bei Gruppensieg: 4180 EM-Kilometer fürs DFB-Team

Die MOPO hat den Weg zum möglichen EM-Titel durchgerechnet und dabei den Gruppensieg als Grundlage genommen. Heraus kommt eine bunte Mixtur aus Bus-, Bahn- und Flugreisen quer durch das ganze Land. Am Ende müssten die DFB-Asse rund 4180 Kilometer zurückgelegt haben, um am 14. Juli das Finale in Berlin zu erreichen.

Los geht es in der kommenden Woche mit den letzten Tests vor dem Turnierstart. Am Montag düst das Nationalteam ins nur 25 Kilometer entfernte Nürnberg, wo es auf die Ukraine trifft. Nächsten Freitag steigt dann in Mönchengladbach die EM-Generalprobe gegen Griechenland. Eine Flugreise – der Weg an den Niederrhein mit dem Bus (mindestens fünf Stunden) oder der Bahn (mehr als sechs Stunden) wäre kon­traproduktiv und würde den Spitzensportlern unnötig Energie rauben.

Am 14. Juni beginnt dann das Abenteuer Heim-EM, das ganz Deutschland in seinen Bann ziehen wird. Für das DFB-Team stehen in der Gruppenphase kurze Reisen an, die Spielorte München (dort geht es am 14.6. gegen Schottland), Stuttgart (19.6. gegen Ungarn) und Frankfurt (23.6. gegen die Schweiz) sind jeweils etwa 200 Kilometer vom „Home­Ground“ entfernt. Alle drei Reisen werden die Profis am Tag vor den Partien mit dem Mannschaftsbus antreten, jeweils noch in der Nacht nach dem Spiel geht es wieder nach Herzogenaurach zurück.

Als Zweiter müsste das DFB-Team einen Umweg nehmen

Schließt Julian Nagelsmanns Mannschaft die Gruppe tatsächlich als Sieger ab, wartet anschließend ein etwas längerer Trip. Allerdings nur bezogen auf die Strecke, nicht auf die Reisedauer. Das Achtelfinale in Dortmund (29.6.) würde angeflogen werden (von Nürnberg nach Düsseldorf/Dauer: etwa 45 Minuten), ehe im Viertelfinale (5.7. in Stuttgart) und Halbfinale (9.7. in München) wieder zwei kürzere Reisen warten würden.

Bei Gruppenplatz zwei würden sich die Pläne entsprechend ändern. Dann würde das DFB-Team bereits im Achtelfinale (29.6.) in Berlin antreten, gefolgt von Partien in Düsseldorf (6.7.) und Dortmund (10.7.).

Geht alles gut, hebt das Nationalteam schließlich am 13. Juni von Nürnberg nach Berlin ab. Es wäre der Tag vor dem großen Finale, das um 21 Uhr im Olympiastadion angepfiffen wird. Sollte Deutschlands Kapitän Ilkay Gündogan seine Mannschaft dann tatsächlich auf den Platz führen, lägen 4180 Kilometer voller Schweiß, Euphorie und der Hoffnung auf den großen Coup hinter ihnen. Nur den letzten Schritt, den müssten sie dann noch setzen.