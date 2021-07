Einsatz gefährdet?: St. Paulis Überflieger Marmoush im Training nur Zuschauer

Die Vorbereitung auf den Neubeginn nach der Länderspielpause läuft auf Hochtouren und bei den Kiezkickern geht es im Training voll zur Sache.

Mit hoher Intensität wird um die Plätze in der Startelf und im Kader für das Heimspiel am Montagabend gegen Braunschweig gekämpft. Überraschend nur Zuschauer beim Training am Mittwoch: Omar Marmoush.

Der Angreifer, der zuletzt beim 2:1-Sieg in Osnabrück getroffen und sich in Topform präsentiert hatte, verfolgte das Treiben seiner Mitspieler am Rande des Platzes, in Trainingskleidung.

St. Pauli gegen Braunschweig: Müssen die Kiezkicker auf Omar Marmoush verzichten?

Nur eine Vorsichtsmaßnahme, die sogenannte Trainingssteuerung? Oder ist der Leih-Stürmer vom VfL Wolfsburg ernsthaft angeschlagen? Dass er dennoch auf dem Platz war, spricht eher für Schonung.

Da der Kiezklub aber seit einiger Zeit nur noch bedingt Auskünfte zum Gesundheitszustand der Spieler macht, dürfte frühestens die morgige Einheit Aufschluss geben, ob ein Einsatz vom Marmoush am Montag in Gefahr ist.

Wieder mit dabei war dagegen Mittelfeld-Abräumer Afeez Aremu, der an den beiden Tagen zuvor jeweils das Training hatte abbrechen müssen.