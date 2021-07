Einhorn oder Greenhorn: Heißes Kopf-an-Kopf-Rennen um St. Paulis rechte Seite

Das wohl heißeste Duell im Kampf um die Startelf für den Montags-Kick des FC St. Pauli gegen Braunschweig spielt sich rechts hinten ab. Dort gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Platz in der Viererkette. Routine gegen Jugend, „Einhorn“ gegen „Greenhorn“.

Wie dieses Rennen ausgeht, das kann oder will Trainer Timo Schultz vor den letzten beiden Trainingseinheiten an diesem Wochenende noch nicht sagen, aber er benennt die Teilnehmer, die sich um den Platz des gesetzten Rechtsverteidigers Sebastian Ohlsson streiten, der aufgrund einer Muskelverletzung im Adduktorenbereich nicht trainieren kann.

Zander oder Wieckhoff: Wer ersetzt Ohlsson?



„Es wird sich zwischen Zander und Wieckhoff entscheiden“, stellt der Coach klar und befindet nach intensiven Einheiten in der Länderspielpause: „Beide sind gut drauf.“

Die sichere Wahl wäre Zander (25), der in den vergangenen Wochen mehrfach zum Einsatz gekommen war und Spielpraxis hat. Konkurrent Wieckhoff (20) dagegen hat nach monatelanger Verletzungspause beim jüngsten 2:1-Sieg in Osnabrück gerade erst mit einem Sechs-Minuten-Einsatz sein Comeback gegeben.

Jannes Wieckhoff nach langer Pause wieder eine echte Option

Während Eigengewächs Wieckhoff (seit 2012 im Verein) zu Saisonbeginn als unerschrockener Zweitliga-Debütant mit seinem Tor gegen Heidenheim für Furore gesorgt hatte, sorgte Zander zuletzt vor allem mit einer riesigen Beule auf der Stirn für Aufsehen, die ihm kurzzeitig den Spitznamen „Einhorn“ einbrachte.

Luca Zander mit seiner Platzwunde, die in der Halbzeit des Spiels gegen Paderborn genäht werden musste und dick geschwollen ist. FC St. Pauli/Twitter Foto:

Ganz gleich, wie Schultz sich am Montag entscheidet: Wieckhoff (vier Saisoneinsätze) dürfte in den kommenden Wochen wieder mehr Spielzeit bekommen, um sich weiter an die Liga zu gewöhnen.