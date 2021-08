Dittgens St. Pauli-Debüt: Mit linkem Huf und Rakete an der richtigen Stelle

Der Nächste, bitte: Am Donnerstag gab in Maximilian Dittgen ein weiterer Zugang sein Trainingsdebüt beim FC St. Pauli. Sehr zu Freude von Trainer Timo Schultz, der sich bislang unbekannte Effekte vom ehemaligen Wiesbadener verspricht.

„Max ist ein offenes, munteres Kerlchen mit einem unfassbaren linken Huf, das hat man schon im ersten Training gesehen“, schwärmt Schultz vom Neuen, der im linken Mittelfeld sein Zuhause gefunden hat.

Dittgen habe „einen Antritt wie mit einer Rakete im Arsch. Und ich glaube, da müssen sich die Jungs erst einmal dran gewöhnen, auf einmal so ein Kraftpaket an der Seite zu haben. Der passt hier richtig gut rein.“

Timo Schultz: Alle Neuen passen zum FC St,. Pauli

Aber das träfe auf jeden Neuen zu, nur auf unterschiedliche Art. „Daniel-Kofi Kyereh ist vielleicht etwas zurückhaltender, dafür auf dem Platz umso präsenter. Leat Paqarada mit seinem linken Fuß bringt geile Qualität rein und hat so ein bisschen was Dreckiges – das sind alles so Kleinigkeiten, die St. Pauli ausmachen“, erzählte der Coach.