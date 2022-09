Wirtschaftliche Sorgen: Crocodiles vor einem erneuten Kampf um Punkte und Finanzen

Neue Saison, alte Sorgen: Am Freitag (20 Uhr) starten die Crocodiles Hamburg in die neue Spielzeit der Oberliga Nord. Doch das Team aus Farmsen kämpft nach wie vor nicht nur um Punkte auf dem Eis, sondern auch um die eigenen Finanzen.

„Wirtschaftlich wird das Jahr wahrscheinlich sogar noch schwieriger“, sagt Geschäftsführer Sven Gösch (50) im Gespräch mit der MOPO. Die anhaltende Corona-Pandemie, die steigenden Energiekosten – Gründe dafür gibt es viele. Auch die ausbleibenden Ticketverkäufe: Nur knapp 300 Dauerkarten wurden bisher abgesetzt – ganze 150 weniger als im Vorjahr.

Eishockey: Crocodiles Hamburg vor finanziellen Herausforderungen

Aufgrund der finanziellen Herausforderungen sahen sich die „Crocos“ gezwungen, ihre Preise zu erhöhen, Einzeltickets kosten nun zwei Euro mehr. „Da kommst du in der jetzigen Zeit leider nicht drumherum. Auch wir nicht“, erklärt Gösch. Einen neuen Hauptsponsor hat der Verein auch noch immer nicht gefunden, derzeit laufen Gespräche mit zwei potenziellen Kandidaten. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass es einer von beiden wird“, gibt sich Gösch optimistisch.

Auch sportlich haben sich die Krokodile für diese Saison viel vorgenommen. Mit den Stürmern Maximilian Spöttel, Niklas Jentsch und Juuso Rajala sowie den Verteidigern Philipp Hertel, Philip Kuschel und Sebastian Moberg laufen gleich sechs neue Spieler für die „Crocos“ auf. „Die Jungs haben viel gearbeitet, sie sind hungrig und ehrgeizig“, sagt Trainer Henry Thom zur MOPO und formuliert sein unmissverständliches Saisonziel: „Die Liga ist dieses Jahr unfassbar stark – aber wir können oben mitspielen.“

Crocodiles Hamburg verpflichten sechs neue Spieler

Mit Patrick Saggau hat Thom dieses Jahr erstmals einen Co-Trainer an seiner Seite. „Es gibt mir die Möglichkeit, Dinge abzugeben und Meinungen einzuholen“, freut sich Thom und lobt seinen Assistenten:„Patrick ist definitiv der richtige Mann an meiner Seite.“ In Dominik Lascheit wurde zudem ein neuer Kapitän ernannt. Für den Coach war das keine schwere Entscheidung: „Ich wollte jemanden, der für den Verein steht und der es hasst zu verlieren“, erklärt Thom lachend. Assistieren werden ihm die Co-Kapitäne Jan Tramm und Adam Domogalla.

Über zusätzliche Unterstützung dürfen sich die Crocodiles darüber hinaus wieder aus Weißwasser freuen: Nach zweijähriger Unterbrechung kooperieren die Farmsener erneut mit den Lausitzer Füchsen aus der DEL2.