Der Topscorer bleibt!: Crocodiles-Stürmer Dominik Lascheit verlängert langfristig

Freudige Nachricht für alle Eishockey-Fans aus Hamburg: Die Crocodiles haben den Vertrag mit Dominik Lascheit um drei Jahre bis 2024 verlängert – der Klub ist erfreut, denn der Stürmer und Top-scorer hat noch einiges vor!

Lascheit wechselte 2018 von den Moskitos Essen an die Elbe und wurde in der vergangenen Saison zum Spieler des Jahres der Oberliga Nord gewählt.

Crocodiles Hamburg: Dominik Lascheit verlängert bis 2024

„Ich fühle mich hier pudelwohl. Der Verein ist in den Jahren Teil meiner Familie geworden. Aus Mannschaftskollegen sind Freunde geworden, und das ist für mich ganz wichtig“, sagte Lascheit nach der Vertragsverlängerung und kündigte forsch an: „Gemeinsam mit den Crocodiles möchte ich etwas Großes erreichen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Die verrückte Saison der Crocodiles

Der gebürtige Eutiner wurde in der vergangenen Saison mit 85 Punkten aus 42 Spielen Topscorer der Oberliga Nord. Auch in der laufenden Saison führt der 26-Jährige mit 21 Toren und 43 Vorlagen die Liste gemeinsam mit Hannovers Brett Bulmer an. Insgesamt erzielte Lascheit in 125 Spielen für die Crocodiles 76 Tore und bereitete 121 Treffer vor.

Lascheid hat noch viel vor – die Crocodiles freuen sich

Der Angreifer wurde beim EHC Timmendorfer Strand 06 ausgebildet. Sein Debüt im Seniorenbereich feierte der Rechtsschütze in der Saison 2013/14 bei den Füchsen Duisburg. Über den DEL2-Klub EC Bad Nauheim (2015 bis 2017) und die Moskitos Essen (2017/18) führte sein Weg in die Hansestadt.

Der Crocodiles freuen sich sehr über die Ausdehnung von Lascheits Arbeitspapier. „Laschi zeigt mit einer beeindruckenden Konstanz, dass er zu den besten Spielern der Liga gehört. Wir sind sehr froh, dass er sich in Hamburg so woh lfühlt und diese Leistungen abruft“, sagte Geschäftsführer Sven Gösch.

Da ein Spieler seiner Qualität „nicht nur in unserer Liga“ Begehrlichkeiten wecke, seien die Crocodiles stolz, dass sich Lascheit „für einen langfristigen Verbleib bei unserem Klub entschieden hat“.