Corona-Sorgen auch bei St. Pauli: Trainer Timo Schultz: „Die Einschläge kommen näher“

Jahn Regensburg, Hannover 96, Holstein Kiel und jetzt der HSV: Die Häufung der Corona-Fälle in der 2. Liga sorgen natürlich auch beim FC St. Pauli für Sorgenfalten.

„Man ist sowieso immer in der höchsten Alarmstufe, jetzt schon die ganze Saison“, sagte Trainer Timo Schultz, merkte dann aber an: „In der Tat ist es aber so, dass die Einschläge näherkommen.“

Corona-Sorgen auch beim FC St. Pauli: „Die Einschläge kommen näher“

Man versuche alles Mögliche, die Hygieneregeln so einzuhalten, auf dass es die eigenen Spieler nicht betrifft. „Wir hoffen, dass wir verschont bleiben. Aber die Wahrscheinlichkeit wird immer größer.“

Das könnte Sie auch interessieren:St. Pauli sehnt sich nach Fans und Trubel

Für die Frage, ob er einen Saisonabbruch für möglich hält, sei er „der falsche Ansprechpartner“, sagte Schultz. „Ich hoffe, dass es alles so weiterläuft wie bisher. Es gibt ja auch noch genügend Nachholtermine. Alles andere kann ich nicht einschätzen und will es auch nicht beurteilen.“