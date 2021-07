Burgstaller wieder mittendrin: St. Paulis heißer Dreikampf um die Torjäger-Krone

Es ist ein internes Duell der schönsten Sorte. Fünf Spieltage vor Saisonende liefern sich Guido Burgstaller und Daniel-Kofi Kyereh ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die teaminterne Torjäger-Krone – und dann ist da ja auch noch Omar Marmoush, der in Lauerstellung liegt.

Neun Treffer haben Burgstaller und Kyereh jeweils auf dem Konto. Letzterer zog mit seinem Tor zum 4:0-Endstand gegen Würzburg mit dem Österreicher gleich, der die Partie aus familiären Gründen verpasst hatte.

Burgstaller soll in Düsseldorf wieder in der Startelf stehen

Am Montag stieg Burgstaller wieder ins Training ein, am Dienstag wird er mit dem Team nach Düsseldorf reisen, mit hoher Wahrscheinlichkeit von Beginn an auflaufen und Bude Nummer zehn ins Visier nehmen.

Der 31-Jährige wartet seit sechs Spielen auf ein Feldtor, obwohl er einige Großchancen hatte. Zuletzt netzte er beim 2:1-Sieg in Osnabrück vom Elfmeterpunkt ein, legte allerdings bei den Siegen gegen Braunschweig und Aue zwei Treffer auf.

St. Paulis Topvorbereiter Kyereh (neun Assists) hat zwei Tore in den letzten drei Spielen erzielt und in beiden Kategorien eine zweistellige Marke vor Augen.

Auch Marmoush kann sich noch die Knipser-Krone holen



Dritter im Bunde ist Marmoush, mit drei Toren in den letzten vier Spielen der aktuell treffsicherste St. Paulianer und mit insgesamt sieben Toren seit seiner Ausleihe zu Jahresbeginn durchaus mit Chancen auf die Knipser-Krone.