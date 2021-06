Bilanz in Braunschweig: Hamburger Straße ein gutes Pflaster für den FC St. Pauli

Die Lage verheißt schon Gutes. Und tatsächlich ist die Bilanz des FC St. Pauli an der Hamburger Straße zu Braunschweig geeignet, aus braun-weißer Sicht dezent optimistisch auf das heutige Duell zu blicken.

Die letzte Niederlage des Kiezklubs ist schon mehr als acht Jahre alt und kam unter diskutablen Umständen zustande. Schiri Felix Zwayer hatte Fin Bartels früh und unberechtigt vom Platz gestellt, zudem den regulären Ausgleichstreffer bei der 0:1-Niederlage aberkannt. Seit November 2012 aber ist Braun-Weiß ungeschlagen bei der Eintracht.

2017 startete St. Pauli in Braunschweig die furiose Aufholjagd



Ein Spiel bleibt dabei in besonderer Erinnerung. Mit dem 2:1-Erfolg am 5. Februar 2017 läutete St. Pauli die furiose Rückrunde ein, die das abgeschlagene Halbzeit-Schlusslicht am Ende noch auf Rang sieben brachte. Insgesamt stehen seit 2012 vier Siege und ein Unentschieden in Braunschweig zu Buche.

Sogar im Abstiegsjahr siegte St. Pauli in Braunschweig



Aber auch beim Blick weiter zurück wird man in Sachen Mutmacher fündig. Denn sogar in der grausamen Saison 2002/2003 gab es ein 1:0 bei den Niedersachsen. Am Ende stiegen allerdings beide Klubs ab.