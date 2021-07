Beim SV Sandhausen: St. Pauli will den ersten „echten“ Auswärtssieg

Heute soll es endlich soweit sein. Am 25. Spieltag. St. Pauli will nachlegen, nachdem die Mannschaft vor zwei Wochen im Derby beim HSV ihren ersten Sieg auf fremden Terrain gefeiert hat. In einer anderen Stadt, in Sandhausen. St. Pauli will den ersten „echten“ Auswärtssieg.

„Ich fand, der beim HSV war auch schon richtig gut“, erklärte Verteidiger Luca Zander unter der Woche über diesen ersten Sieg auf gegnerischem Platz. Sieben Monate lang hatten die Kiezkicker auf eben diesen Erfolg warten müssen.

„Die Statistik mit den Auswärts-Nicht-Siegen können wir jetzt erstmal ein bisschen bei Seite schieben“, erklärte Zander und klang dabei hörbar erleichtert. „Vielleicht ist das auch gut für uns, wenn wir uns darüber keine Gedanken mehr machen.“

Trainer Jos Luhukay: „Müssen uns der Aufgabe stellen”

Auch Trainer Jos Luhukay blickte auf die bis vor zwei Wochen bittere Bilanz zurück. „Wir waren ja so häufig nah dran“, meinte er und erklärte, was ihn zuversichtlich stimmt, dass die Kiezkicker aus Nordbaden drei Punkte mitnehmen.

„Die Stimulierung der letzten zwei Spiele, um an diesen Erfolgen festzuhalten“, sagte Luhukay. „Als Team, als Kollektiv alles für einander übrig zu haben, damit wir in Sandhausen vielleicht auch den Auswärtssieg bewerkstelligen. Das ist eine Aufgabe, der wir uns stellen müssen.“

FC St. Paulis Luhukay: Bouhaddouz und Behrens „neutralisieren”

Entscheidend werde es sein, so befand er, das Sandhäuser Sturm-Duo um den früheren St. Pauli-Profi Aziz Bouhaddouz und seinen Partner Kevin Behrens – Letzterer war an mehr als der Hälfte aller SVS-Tore beteiligt – zu „neutralisieren. Wenn uns das gelingt, sind wir auf einem guten Weg“, ist sich Luhukay sicher.

Teil zwei im Sandhäuser Sturmduo: Der ehemalige St. Paulianer Aziz Bouhaddouz (32) erzielte in der laufenden sechs Tore und legte außerdem zwei Treffer auf. imago images/Oliver Ruhnke Foto:

Der 56-Jährige weiß, worauf es gegen den Tabellen-14. noch ankommen wird: defensive Stabilität bei Standards. „Bei ruhenden Bällen, Ecken, da müssen wir auch hellwach sein, weil sie neben Bouhaddouz und Behrens auch noch die beiden Innenverteidiger haben, die über 1,90 Meter groß sind.“ 13 ihrer 28 Tore und damit fast die Hälfte erzielten die Sandhäuser nach Ecken, Elfmetern und Freistößen.

Kehrt Lawrence in FC St. Paulis Startelf zurück?

Gelingt es Luhukays Mannschaft, die in der Hinrunde noch gravierende Schwäche bei Standards in der Abwehr abzustellen, stehen St. Paulis Chancen gut. Damit ebendies funktioniert, könnte James Lawrence, 1,88 Meter lang und kopfballstark, die Rückkehr nach seiner Knie-OP im Dezember feiern.

Entschieden hatte sich Jos Luhukay, Stand Freitagmittag, da aber noch nicht, er wollte noch die verbleibenden zwei Trainingseinheiten abwarten.

FC St. Pauli: Luca Zander will Auswärtsserie starten

Statt Lawrence könnte auch Luca Zander, seit dem Derby auf der Bank, den wegen seiner fünften gelben Karte gesperrten Sebastian Ohlsson ersetzen und in die Startelf zurückkehren. „Ich hoffe natürlich, dass ich wieder auf dem Platz stehen kann. Man wird sehen, wie der Trainer entscheiden wird“, sagte Zander.

Ganz unabhängig von der Aufstellung ist St. Paulis Ziel: ein „echter“ Auswärtssieg, ein Dreier in Sandhausen. „Das wäre halt geil, wenn wir direkt einen draufsetzen können. Vielleicht können wir ja mal eine Serie in die andere Richtung starten. Das wär’ geil“, meinte Zander.