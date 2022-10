Bei Spiel in Hamburg: Sicherheitsmann soll NBA-Star Dennis Schröder beklaut haben

NBA-Star in Hamburg beklaut: Ein Sicherheitsmann soll zwei deutschen Basketballnationalspielern Wertsachen gestohlen haben. Der Prozess um den Fall aus 2018 wurde bereits zweimal verschoben, ist nun aber für kommende Woche am Amtsgericht Hamburg-Harburg neu angesetzt worden. Wie die MOPO erfuhr, war einer der Bestohlenen kein Geringerer als der heutige Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder!

Laut Anklage soll der Security-Mitarbeiter am 8. September 2018 mit einem Generalschlüssel in die Kabine der deutschen DBB-Mannschaft in der edel-optics.de-Arena in Wilhelmsburg eingedrungen sein und einen Rucksack von Karsten Tadda, damals BBL-Spieler in Oldenburg, geklaut haben. „Darin befanden sich Wertsachen und persönliche Gegenstände“, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mit.

Dennis Schröder wurde eine 40.000-Euro-Uhr gestohlen

Dann soll er noch in den Sachen von Schröder gewühlt und nach MOPO-Informationen ihm eine Luxus-Armbanduhr der Schweizer Marke Audemars Piguet abgeknöpft haben. Wert: knapp 40.000 Euro! Und das alles völlig unbemerkt, während der NBA-Star mit dem DBB-Team gerade gegen Italien auf dem Feld stand.

Die Verhandlung war zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben worden, auch ein zweiter Termin im Juli des laufenden Jahres wurde letztlich abgesagt.

Am Freitag gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass der Prozess nun in der kommenden Woche am 12. Oktober stattfindet. Der Sicherheitsmann muss sich dann vor Gericht wegen des Vorwurfs des Diebstahls verantworten.