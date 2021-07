Aues Krüger und Testroet: St. Paulis Respekt vor einem „herausragenden Sturmduo“

Ein Blick zurück aufs Hinspiel reicht schon, um sich ein repräsentatives Bild zu machen. Im Endspurt rettete St. Pauli gegen Aue am Millerntor noch ein 2:2, die Offensive der Erzgebirgler aber hatte dem Spiel ihren Stempel aufgedrückt: Pascal Testroet und Florian Krüger erzielten die Treffer der Gäste.

Für Timo Schultz sind die beiden „ein herausragendes Sturmduo, das Liga-weit zu den besten gehört“. Ein „großer Bulliger“ (Testroet) und ein „sehr Schneller, der gerne mal auf die Flügel ausweicht“ (Krüger), fertig ist ein Duett, „das sich perfekt ergänzt und ein Garant für Aue ist, dass sie schon den Klassenerhalt gesichert haben“.

Den 22-jährigen Krüger kennt Schultz noch aus der U17 von Magdeburg. „Ich habe ihn damals schon für einen sehr interessanten Spieler gehalten. Leider ist er dann zu Schalke gegangen.“ Der Blondschopf vereine einiges an Fähigkeiten: „Er kann den Ball gut festmachen, besitzt aber auch ein enormes Tempo, mit dem er immer wieder in die Tiefe startet, wo er dann häufig von Testroet in Szene gesetzt wird. Er hat einen sehr guten Torabschluss, vor allem mit seinem rechten Fuß.“

St. Pauli hat großen Respekt vor Aues Sturmduo



Krüger sei „sehr schwer zu packen, weil er sich überall rumtreibt“. Und auch sein kongenialer Partner nötigt Schultz Respekt ab. „Pascal Testroet kennt jeder in der 2. Liga seit Jahren“, sagt er über den 30-jährigen Routinier. „Er hat überall bewiesen, dass er seine Tore schießt.“