Hula-Hoop: So viele Kalorien verbrennt der Trendsport wirklich!

Von wegen, nur Kinder hullern durch die Gegend! Seit einigen Monaten wird auch im Erwachsenenalter wieder die Hüfte im Hula-Hoop-Reifen gekreist. Der Trendsport ist zurück – und hat es vom Pausenhof in die Fitnessstudios und Home-Gyms geschafft. Aber wie gut ist Hula-Hoop überhaupt für den Körper? Sie werden erstaunt sein, wie viele Kalorien ein bisschen Hullern tatsächlich verbrennt.

So gut ist Hula-Hoop für Ihren Körper

Ja, Sie haben richtig gehört: Hula-Hoop ist wieder voll im Trend. Das sieht man zumindest auf Social Media und in den Fitnessstudios. Die bunten Reifen haben es nämlich tatsächlich in sich. Oder wussten Sie, dass allein vom Hula-Hoop Ihre Taille geschmälert wird?

Körperdefinition : Hullern bringt den Körper in Form. Durch die rotierenden Bewegungen müssen Sie Ihren Körper kontinuierlich anspannen. Diese Spannung sorgt nach einigen Wochen für einen strammen Po, eine schlanke Taille sowie einen definierten Bauch.

: Hullern bringt den Körper in Form. Durch die rotierenden Bewegungen müssen Sie Ihren Körper kontinuierlich anspannen. Diese Spannung sorgt nach einigen Wochen für einen strammen Po, eine schlanke Taille sowie einen definierten Bauch. Spaßfaktor : Das Training mit Hula-Hoop-Reifen bringt mächtig Spaß. Mit einer guten Portion Musik auf den Ohren vergisst man schon fast, dass es sich dabei um Sport handelt. Das Hullern stößt einiges an Dopamin und Serotonin aus. Die Laune hebt sich.

: Das Training mit Hula-Hoop-Reifen bringt mächtig Spaß. Mit einer guten Portion Musik auf den Ohren vergisst man schon fast, dass es sich dabei um Sport handelt. Das Hullern stößt einiges an Dopamin und Serotonin aus. Die Laune hebt sich. Gleichgewicht: Um den Hula-Hoop durchgängig oben zu halten, brauchen Sie eine stabile Haltung. Ein konsequentes Training hilft Ihnen dabei, späteren Gleichgewichtsproblemen vorzubeugen.

Produktname Blaikoyi Hula-Hoop-Reifen Domyos Fitnessreifen beschwert ONVAYA Hula-Hoop-Reifen Größe von Ø70 bis Ø95cm bis Ø90cm bis Ø95cm Gewicht 1,2 bis 3,2 kg 1,4 kg 1,3 kg Material NBR-Doppelschichtschaummaterial Sand Struktur, PE-HD Schaumstoff, Nitrilkautschuk PP-Material mit Gummi-Baumwolle Preis 14,95€ (statt 24,95€) 19,99€ 9,99€ Hier shoppen Otto* Decathlon* Otto*

Hula-Hoop: So viele Kalorien verbrennt man beim Training

Schenkt man amerikanischen Studien Glauben, soll ein Work-out mit Hula-Hoop in einer Minute bis zu 7 Kalorien verbrennen. In der Stunde wären das dann 420 Kalorien. Doch aufgepasst! Wer noch mehr Gas gibt, kann sogar das Doppelte an Kalorien verbrennen. Beim Training kommt es nämlich auf die Intensität an. Wer die Musik laut aufdreht und dazu noch tanzt, verwandelt Hula-Hoop in einen ernstzunehmenden Ausdauersport.

Kann man mit Hula-Hoop abnehmen?

Hula-Hoop-Reifen sind tolle Trainingsgeräte zum Abnehmen. Voraussetzung: Sie müssen ein Kaloriendefizit haben. Das bedeutet, Sie verbrennen mehr Kalorien, als Sie aufnehmen. Vorteilhaft ist, neben dem Training eine gesunde Ernährung aus Proteinen, Ballaststoffen sowie Kohlenhydraten zu haben. Sie werden sehen: Selbst mit dem einstigen Kinderspielzeug verlieren Sie nach und nach das ein oder andere Pfund auf ganz spielerische Weise.

3 tolle Hula-Hoops zum Bestellen

Onvaya Hula-Hoop-Reifen für Work-outs

Der günstigste Hula-Hoop-Reifen von Onvaya kommt mit einem Wellendesign daher, dass sich toll der Taille anschmiegt. Während des Trainings massiert er leicht den Körper und kann dabei den Abnehmprozess begünstigen. Klarer Vorteil des Gadgets: Der Reifen lässt sich bis zu einem Umfang von 95 Zentimetern erweitern. Er besteht aus sechs einzelnen Steckelementen. Damit können Sie ihn perfekt Ihrer Größe anpassen.

Das Aufbausystem erleichtert auch das Verstauen des Fitnessreifens. Einmal in alle Teile zerlegt, können Sie den Hula-Hoop einfach im Schrank aufbewahren. Das rutschfeste Gummi sorgt übrigens für einen guten Halt und ein angenehmes Gefühl beim Hullern.

Für maximalen Trainingserfolg: Beschwerter Fitnessreifen von Domyos

Der beschwerte Hula-Hoop-Reifen lässt sich in insgesamt acht Teile teilen. Die kleinen Teilchen sind ideal, um das Gadget an den Körper anzupassen. Laut Sportprofis nämlich gilt: je kleiner der Durchmesser, desto einfacher das Work-out. Umgekehrt bedeutet das: Stecken Sie alle acht Teile zusammen, maximieren Sie den Schwierigkeitsgrad.

Domyos setzt bei den Reifen auf Kautschuk und Schaumstoff, damit sich der Hula-Hoop geschmeidig und weich anfühlt. Da er leicht beschwert ist, fühlt sich der Hula-Hoop zunächst schwierig zu handhaben an. Aber: Übung macht den Meister!

Besonders stabiler Hula-Hoop von Blaikoyi mit Edelstahl-Kern

Der 8-teilige Fitnessring ist gerade in Pink eine Augenweide. Ähnlich wie andere Hula-Hoops kann er zerlegt und kinderleicht zusammengesteckt werden. Einen großen Vorteil bietet das interne Stützrohr, wodurch der Hula-Hoop nie durchhängt. Designtechnisch macht der Reifen einiges her, da die Verbindungsstücke unsichtbar sind. Wer möchte, kann laut Hersteller den Reifen mit Reis, Sand oder Mungobohnen füllen, um ihn zu beschweren. Das Innenrohr ist nämlich hohl. Das intensiviert das Training und kann den Körper zusätzlich definieren.

Hula-Hoop: Der Kalorienkiller schlechthin?

Unglaublich, aber wahr: Der Pausenhof-Sport der Kindertage ist tatsächlich ein echter Garant zum Abnehmen, wenn man sich an die ein oder andere Regel hält. Durch das Hullern verbrennt man mit bis zu 800 Kalorien pro Stunde – ähnlich viel wie beim Tanzen. Dabei macht Hullern genauso viel Spaß. Klarer Vorteil: Hula-Hoops können draußen, im Sportstudio oder in den eigenen vier Wänden verwendet werden. Auf die Plätze, fertig, Hula-Hoop!

