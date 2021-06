Personalisiertes Hochzeitsgeschenk: Das sind die schönsten Geschenkideen zur Hochzeit

Sind Sie demnächst auf einer Hochzeit eingeladen, wissen aber nicht, was Sie schenken sollen? Am liebsten würden Sie ein individuelles Hochzeitsgeschenk selber basteln, doch Ihnen fehlt das nötige Talent oder ganz einfach die Zeit dazu? Kein Problem, dann lassen Sie sich von unseren personalisierbaren Geschenkideen zur Hochzeit inspirieren und glänzen Sie mit einem ganz besonderen Geschenk, das in Handarbeit gefertigt wurde.

Persönliches Hochzeitsgeschenk für die Hochzeitsfeier: Fingerabdruck-Baum mit Wunschnamen und -datum

Ein Geschenk, über das sich das Brautpaar noch sehr lange freuen wird: Ein personalisierter Fingerabdruck-Baum, auf dem sich jeder Hochzeitsgast verewigen kann. Schenken Sie ihn dem Brautpaar zusammen mit verschiedenfarbigen Stempelkissen sowie einer kleinen Anleitung (Achtung, beides nicht enthalten!) und Sie haben das perfekte Geschenk, das sogar die Hochzeitsfeier interaktiver gestaltet. Sie können das Bild entweder auf Leinwand oder auf Leinenpapier drucken lassen und aus verschiedenen Schriftarten und Extras wählen und sowohl die Namen des Brautpaars, als auch das Hochzeitsdatum auswählen.

Personalisierbares Hochzeitsgeschenk: Hochzeitskerze in verschiedenen Farben mit Wunschnamen und -datum

Sehr symbolträchtig: Schenken Sie dem Brautpaar Licht und Wärme mit einer wunderschönen, handverzierten Hochzeitskerze. Die Kerze ist 25/7 cm groß und mit einem hochwertigen Kerzenlack lasiert, um die Verzierung optimal zu schützen. So wird das Brautpaar garantiert lange Freude an diesem Geschenk haben wird.

Individuelle Kissen: Zwei Deko-Kissen mit süßem Print und Wunschnamen

Betten Sie das frisch getraute Brautpaar auf einem süßen, individuell designten Kissen-Set. Die Kissen selbst sind hellgrau, 40 x 40 cm groß und aus Microsatin. Ein praktischer Reißverschluss sorgt dafür, dass die Kissenbezüge ganz einfach gereinigt werden können. Die Kissen sind mit Federn gefüllt, was sie besonders weich macht. Der Aufdruck zeigt ein Pärchen, das über ein Schnurtelefon aus Pappbechern kommuniziert und die Namen des Brautpaares in Schwarz und Pink, können aber auf Anfrage auch in anderen Farben gedruckt werden.

Eine ganz besondere Hochzeitsgeschenk Idee: Gefaltetes Buch mit Wunschnamen und -datum

Wer auf der Suche nach etwas ganz Extravagantem ist, der sollte ein individuell gefaltetes/geschnittenes Buch zur Hochzeit verschenken. So ein Kunstwerk ist sehr aufwendig zu gestalten und liebevoll in Handarbeit gefertigt, weswegen es bis zu 2 Wochen bis zur Fertigstellung dauern kann. Aber das Warten lohnt sich! Denn so ein wunderschönes Präsent bekommt das Brautpaar garantiert nur einmal geschenkt. Sie können aus verschiedenfarbigen Buchumschlägen wählen und die Namen des Brautpaares sowie das Hochzeitsdatum individuell gestalten lassen. Die Bücher sind zwischen 21 und 23 cm hoch und zwischen 25 und 28 cm breit.

Kleines Hochzeitsgeschenk im Bilderrahmen: Hochzeits-Auto im Bilderrahmen mit Wunschnamen und -datum als Geldgeschenk

Sie können nicht malen, würden aber gerne ein persönliches Kunstwerk zur Hochzeit verschenken? Dann sollten Sie sich für diesen hochwertigen Druck eines Originalbildes auf Aquarellpapier entscheiden. Er wird personalisiert und eingerahmt sowie mit einer handgefertigten Schleife versehen und direkt zu Ihnen nach Hause geschickt. Sie können aus verschiedenen Motiven (eine Auswahl unterschiedlicher Hochzeitsautos) wählen und die Bandfarbe bestimmen sowie eine persönliche Widmung hinzufügen, wie z.B. den Namen des Brautpaares und das Hochzeitsdatum. An die Schleifen-Enden können dann ganz einfach zu kleinen Dosen gefaltete Geldscheine angebracht werden, die nur noch mittels Klebestreifen fixiert werden müssen. Und voilà, das perfekte Hochzeitsgeschenk ist fertig und kann verschenkt werden.

Sollten Sie noch mehr Geschenkideen benötigen, schauen Sie doch gerne bei diesem Artikel vorbei. Hier haben wir Ihnen die besten Geschenke für Männer, Frauen, Kinder, Gamer, Serienjunkies und Fans vieler Fußballvereine für Sie zusammengetragen haben.

Über diese personalisierten Hochzeitsgeschenke freut sich garantiert jedes Brautpaar! Bereiten Sie Ihren Liebsten eine besondere Freude.

