Frohes Nest im Nedderfeld Center – Aufregende Osteraktionen

Wenn die Vögel zwitschern, die Tage länger werden, die Temperaturen steigen und unsere Gefühle anfangen verrückt zu spielen, dann wissen wir, dass der Frühling kommt und Ostern ganz nah ist. Auch im Nedderfeld Center ist Ostern Jahr für Jahr eine Tradition und ein absolutes Highlight. Vom 15.3. bis zum 8.4. steht das Fest in diesem Jahr im Zeichen der bunten Vielfalt, der abwechslungsreichen Unterhaltung, der Glücksgefühle und der Tierkunde.

Durch die österliche Dekoration und die bunten Frühlingsblumen präsentiert sich das Nedderfeld Center im frischen Look. Mit aufregenden Osteraktionen für die ganze Familie, hat sich das Nedderfeld Center unter dem Motto „Frohes Nest im Nedderfeld Center“, vom 15. März bis zum 8. April, etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Osterdeko im Nedderfeld Center Nedderfeld Center Osterdeko im Nedderfeld Center

Besonders die kleinen Gäste werden staunen und begeistert sein: An jedem Samstag kommt der Osterhase zu Besuch, verteilt Geschenke und steht für Selfies zur Verfügung. Des Weiteren dürfen sich die kleinen Besucher jeden Samstag an vielen verschiedenen kostenfreien Osteraktionen wie dem betreuten Kinderschminken am Samstag, den 25. März, dem betreuten Anmalen von Ostereiern am Ostersamstag, den 08. April, oder dem Besuch des Weltmeisters der Luftballonmodellage Salvatore Sabbatino am Samstag, den 01. April erfreuen.

DAS absolute Highlight für die Kinder wird aber aller Voraussicht nach die Hasensprechstunde zum Anfassen sein. Jeden Samstag von 12 bis 18 Uhr lernen die Kinder von den erfahrenen Mitarbeitern von Weselohs Tierleben alles über die Hasen, dürfen danach lebendige Hasen streicheln und sogar ein Erinnerungsfoto mit nach Hause nehmen.

"Frohes Nest" im Nedderfeld Center Nedderfeld Center „Frohes Nest“ im Nedderfeld Center

„Wir freuen uns, in diesem Jahr ein aufregendes Osterprogramm für Groß und Klein aufgestellt zu haben und dabei neben dem kulturellen und sozialen Beitrag, besonders für die kleinen Besucher noch einen pädagogischen Beitrag leisten zu dürfen,“ sagt Center Manager Adel Kachroudi.

Abgerundet wird das Osterprogramm mit einem Gewinnspiel im Center, welches sicherlich auch die erwachsenen Besucher erfreuen wird. Hierfür müssen vor Ort österliche Fragen beantwortet werden. Das Lösungswort versteckt sich auf den einzelnen, mit Buchstaben markierten „Osterhasen-Ohren“, die im Center verteilt sind. Eine Übersicht über alle Aktionen bietet der Oster-Aktions-Kalender auf Facebook und Instagram sowie auf der Homepage www.nedderfeldcenter.de.