Diese Frauen-Sonnenbrille verspricht sofortigen Lifting-Effekt

Ob Botox, Instagram-Filter oder Face-Tape: Überall im Internet sehen wir täglich neue Beauty-Trends, mit denen wir unser Aussehen verändern können. Facelifting-Tipps von Influencern dominieren die Social-Media-Kanäle, während Plastik-Chirurgen mit verschiedenen kosmetischen Gesichtsbehandlungen werben. Wer sich wirklich – insbesondere im Sommer – einen sofortigen Lifting-Effekt wünscht, muss dafür aber keineswegs unters Messer. Mit Ihrer natürlichen Schönheit und diesem Sonnenbrillen-Modell klappt das Ganze auch wesentlich unkomplizierter.

Die Cat-Eye-Sonnenbrille: So bringt das Accessoire Ihre Schönheit zur Geltung

Cat-Eye-Brillen sind der Mode-Trend 2022 im Sommer, ohne den keine Frau kann. About You, Otto Cat-Eye-Brillen sind der Mode-Trend im Sommer 2022.

Schon in den 50ern war die Cat-Eye-Sonnenbrille ein echter Hit. Mode-Ikonen wie Audrey Hepburn trugen das Accessoire in ihren Filmen sowie in ihrer Freizeit. Kein Wunder: Die extravagante Sonnenbrille sorgt für Sex-Appeal und wertet Outfits innerhalb weniger Sekunden auf. Doch das ist noch lange nicht das Beste: Mit ihrer besonderen Form betont und „liftet“ die Brille Ihre Wangenknochen. Das Gesicht wirkt so definierter und sofort schmaler.

Unser Favorit: Die Cat-Eye-Sonnenbrille von Boden spiegelt den Trend perfekt wider und sorgt auf diese Weise für einen weitaus natürlicheren Botox-Effekt. Das minimalistische und neutrale Design der Sonnenbrille ist in der Modewelt universell einsetzbar und wirkt dabei nicht zu aufdringlich.

Neutral ist Ihnen zu langweilig? Wer mutiger auftreten möchte, darf mit der Trendfarbe Grün in diesem Sommer auffallen. Ein wunderschönes Beispiel ist die Cat-Eye-Brille von Asos Design. Diese strahlt in einem schicken Olive-Ton, was das Accessoire zu einem echten Eyecatcher macht.

Zu welcher Gesichtsform passt die Cat-Eye-Sonnenbrille überhaupt?

Frauen mit einem eher eckigen oder herzförmigen Gesicht steht das Accessoire ganz besonders gut. Denn: Die schmale Form der Brille passt perfekt zu breiteren Gesichtszügen. Doch ob breit, schmal, oval oder rund: Die Cat-Eye-Brille schmeichelt nahezu jeder Gesichtsform. Es muss also bei diesem Trend niemand aussetzen.

Botox? Brauchen wir absolut nicht!

Wer sich einen Lifting-Effekt im Gesicht wünscht, sich aber Zeit, Geld und Schmerzen lieber sparen möchte, ist mit einer Cat-Eye-Brille hervorragend beraten. Das verführerische Accessoire betont nicht nur Ihre Konturen, sondern verleiht Ihnen gleichzeitig den eleganten Charme eines Hollywood-Stars der modisch prägenden 50er-Jahre. So hilft Ihnen ein kleines Accessoire, wunderbar selbstbewusst und stilsicher aufzutreten.

