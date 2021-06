Corona-Selbsttest für Laien: Heute bei Amazon als Angebot im 5er-Paket nur 3,30 €/Stück

Köln –

Jeder Bürgerin und jedem Bürger steht derzeit ein kostenloser Schnelltest auf das Coronavirus pro Woche zu, der von geschultem Fachpersonal in Testzentren, Apotheken oder Arztpraxen durchgeführt werden soll. Ein Lichtblick im Kampf gegen das Coronavirus, aber ob sich der Gang zum Testzentrum im Alltag immer so leicht umsetzen lässt?

Alternativ dazu gibt es Corona-Selbsttests zu kaufen, die auch von medizinischen Laien durchgeführt werden können. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte erteilt zu diesem Zweck Sonderzulassungen für Antigen-Tests zur Eigenanwendung. Die Auflistung der bisher zugelassenen Selbsttests zum Nachweis von SARS-CoV-2 finden Sie beim BfArM.

Corona-Selbsttest: Wo können Sie die Antigen-Tests für zu Hause kaufen?

Discounter Aldi, der Lidl-Onlineshop oder die Drogeriekette DM hatten bereits Corona-Selbsttests für rund 4-5 Euro pro Stück im Sortiment, diese sind jedoch erwartungsgemäß oft schnell vergriffen. Doch für Nachschub wird gesorgt, denn Lidl und weitere Supermärkte wie Penny und Rewe führen seit Kurzem immer wieder Tests im Sortiment, Lidl auch online.

Amazon, Douglas sowie Shop Apotheke und Aponeo führen ebenfalls Corona-Selbsttest – Amazon nur heute ab 3,30 Euro

Die Lage bei den Antigentests für den Heimgebrauch hat sich nach den ersten Wochen, als die Selbsttests zum Teil schwer zu bekommen waren, langsam entspannt. Damit werden endlich auch die Preise günstiger. Beispielsweise bei Amazon, Lidl, Rewe, Douglas und den Online-Apotheken Aponeo und Shop Apotheke sind Antigen-Selbsttests aktuell bestellbar. (Stand: 06. Mai, 11:33 Uhr)

Heute als Amazon-Tagesangebot (07. Mai 2021) kostet die 5er-Packung Boson-Antigen-Selbsttest nur 16,49 Euro. Das entspricht einem Stückpreis von nur 3,30 Euro und damit dem bisher günstigsten Preis:

Alle hier aufgeführten Tests sind durch das BfArM zugelassen.

Diese Corona-Antigen-Selbsttests haben Onlineshops im Sortiment

Es folgen einige Corona-Antigen-Selbsttests, die bei verschiedenen Onlineshops und Online-Apotheken ins Sortiment aufgenommen wurden. Eine Listung mit Preis ist jedoch keine Garantie für eine aktuelle Verfügbarkeit des Antigen-Schnelltest im jeweiligen Onlineshop. Beachten Sie beim End-Preis, ob sich eventuell Versandkosten zur Bestellung hinzugesellen oder versandkostenfrei geliefert wird.

Boson SARS-Cov-2 Antigen-Selbsttest

Der Boson Antigen-Schnelltest wird per Abstrich in der vorderen Nase durchgeführt und ist laut Liste des BfArM geprüft und zugelassen. Es gibt ihn als 1er-, 5er oder 20er-Packung. Die Preise bewegen sich dabei zwischen 3,30 und 8 Euro pro Selbsttest.

Aktuell ist der Boson-Schnelltest als Einzel-Packung bei Amazon und Douglas, als 5er-Packung bei Lidl und als 20er-Paket bei Amazon, Aponeo und Rewe verfügbar. (Stand: 07. Mai, 00:10 Uhr)

Günstigster Preis:

Weitere Packungsgrößen für den Boson Schnelltest bei Amazon, sofern verfügbar:

Clungene Covid-19 Corona-Selbsttest

Der Clungene-Schnelltest ist in der Liste des BfArM als Eintrag des Unternehmens Hangzhou Clongene Biotech zu finden. Er ist in Packungen mit 5 und 25 Stück erhältlich und kostet zwischen 3,80 und 4,99Euro pro Selbsttest.

Der Clungene-Schnelltest ist derzeit bei Amazon, Lidl und Aponeo im 5er-Pack vorrätig. (Stand: 07. Mai, 00:14 Uhr)

Novel 2019-nCoV Antigen-Selbsttest von Hotgen

Es handelt sich hierbei um den durch das BfArM zugelassenen Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest der Firma Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd.

Er kann als Einzelpackung oder als Set mit 5, 10 oder 20 Stück zur Bestellung in den verschiedenen Onlineshops verfügbar sein werden. Die Preise bewegen sich zwischen knapp 4 und 5 Euro pro Selbsttest, je nach Packungsgröße und dem daraus resultierenden Mengenrabatt.

Derzeit ist der Hotgen-Schnelltest bei Amazon, Rewe, Aponeo, Douglas und Shop Apotheke verfügbar. (Stand: 07. Mai, 00:15 Uhr)

Lepu Medical Nasocheck SARS-CoV-2 Antigen-Selbsttest

Diesen geprüften und zugelassenen Corona-Nasentest von Beijing Lepu Medical Technology gibt es in der Einzel- und 25er-Packung ab 3,60 Euro pro Stück.

Bei Rewe und Amazon ist der Lepu-Nasocheck-Schnelltest derzeit bestellbar. (Stand: 07. Mai, 00:15 Uhr)

Safecare Covid-19 Antigen-Selbsttest

Auch dieser Antigen-Nasentest von Safecare Biotech (Hangzhou) ist in einer 25er-Packung für 4,40 Euro pro Stück bestellbar.

Aponeo hat den Safecare-Laientest aktuell auf Lager. (Stand: 07. Mai, 00:16 Uhr)

Viromed Covid-19 Antigen-Selbsttest von NanoRepro

Für den ebenfalls vom BfArM geprüften Schnelltest Viromed der NanoRepro AG wird in den Produktdetails angegeben, dass er auch Mutationen erkennen kann. Im Einzel- bis 500er-Paket erhältlich, der Einzelpreis pro Stück liegt dabei zwischen rund 4,30 und 5 Euro.

Der NanoRepro-Viromed-Schnelltest ist aktuell bei Aponeo bestellbar. (Stand: 07. Mai, 00:16 Uhr)

Aesku.Rapid SARS-CoV-2 Antigen-Selbsttest

Der geprüfte Laien-Schnelltest von Aesku.Diagnostics kann im 5er-Pack für 6,60 Euro pro Stück bestellt werden.

Er ist beim Douglas-Onlineshop im Sortiment zu finden und aktuell verfügbar. (Stand: 07. Mai, 00:17 Uhr)

AMP SARS-Cov-2 Antigen-Schnelltest

Den AMP-Selbsttest der Ameda Labordiagnostik GmbH von Aesku.Diagnostics ist im 10er-Paket bei Douglas für 6,50 Euro pro Stück gelistet und derzeit auf Lager. (Stand: 07. Mai, 00:17 Uhr)

Roche SARS-CoV-2 Antigen-Selbsttest

Dieser Antigen-Nasentest des Herstellers SD Biosensor Inc. taucht ebenfalls auf der Selbsttest-Liste des BfArM auf und ist daher zugelassen. Er ist im 25er-Paket mit einem Stückpreis ab 6,60 Euro in verschiedenen Onlineshops im Sortiment gelistet.

Aktuell bekommen Sie den Roche-Schnelltest bei Aponeo. (Stand: 07. Mai, 00:18 Uhr)

MP Rapid SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest

Den MP-Selbsttest der MP Biomedicals Germany GmbH, der ebenfalls per Nasenabstrich durchgeführt wird, gibt es in einer 5er-Packung für 3,80 Euro pro Stück online zu bestellen.

Bei Lidl ist der MP-Rapid-Schnelltest derzeit ausverkauft. (Stand: 07. Mai, 00:19 Uhr)

Wie die letzten Tage und Wochen zeigten, ist bei Interesse Eile geboten, denn die Schnelltests sind bei allen Onlineshops meist schnell wieder vergriffen. Hier hilft oft nur ein regelmäßiger Check auf Verfügbarkeit, da es meist keine Vorabinfos bei Nachlieferungen gibt.

Corona-Selbsttest, Antigen-Test, PCR-Test – Das sind die Unterschiede

PCR-Test zum Nachweis des Coronavirus:

Mit einem PCR-Test (Polymerase Chain Reaction) kann in einer Probe die Virus-RNA, also das Erbgut des Coronavirus, nachgewiesen werden. Der PCR-Test gilt als zuverlässigster der derzeit angewandten Tests zum Nachweis von Corona und ist das allgemeine Standardverfahren bei der Virusdiagnose.

Seine Zuverlässigkeit erhält er – neben dem Nachweis von selbst kleinsten Spuren des Coronavirus – nicht zuletzt dadurch, dass er ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt und im Labor ausgewertet wird. Deshalb dauert die Diagnose meist zwischen einem und zwei Tagen.

Antigen-Schnelltest:

Im Gegensatz zum PCR-Test weisen Antigen-Schnelltests die Proteine des Coronavirus nach. Sie gelten als relativ zuverlässig, weil die Proben per Nasen- oder Rachenabstrich ebenfalls durch geschultes Personal genommen werden, ähnlich wie beim PCR-Test.

Da man bei diesem Testverfahren die Ergebnisse ohne den Weg über ein Labor erhält, dauert es von der Entnahme bis zum Testergebnis nur rund 15 bis 30 Minuten.

Hundertprozentige Sicherheit bringt ein solcher Test nicht mit sich, denn sollte eine Person noch nicht allzu stark infiziert sein, wie zum Beispiel zu Beginn des Krankheitsverlaufes, kann ein negatives Ergebnis eine mögliche Infektion nicht ganz ausschließen. Denn es kann sein, dass für ein positives Ergebnis die Virusmenge in der Probe möglicherweise nicht ausreicht.

Ebenso kann es zu einer positiven Diagnose kommen, wenn bei der Testperson gar keine Infektion mit dem Coronavirus vorliegt, weshalb ein positives Ergebnis mit einem zusätzlichen PCR-Test geprüft werden sollte.

Coronavirus Selbsttest für Laien:

Der nun auch für Laien erhältliche Selbsttest gleicht in der Funktionsweise dem Antigen-Schnelltest. Er kann auch von Privatpersonen ohne medizinische Ausbildung durchgeführt werden. Die Entnahme der Probe erfolgt ebenfalls über die Nase oder den Rachen, was für den Selbsttester mitunter auch ein wenig unangenehm sein kann, denn eine Entnahme tief aus der Nase oder dem hinteren Rachenraum liefert die zuverlässigsten Diagnosen.

Der Corona-Selbsttest ist trotzdem erwartungsgemäß weniger zuverlässig als die anderen Testverfahren, da es bei medizinischen Laien natürlich zu einer falschen Anwendung bei der Probenentnahme kommen kann. Dafür beträgt auch hier die Wartezeit nur ca. 15 bis 30 Minuten.

Selbsttest für Corona liefert schnelle Diagnose für zu Hause, aber keine hundertprozentige Sicherheit

Obwohl ein negatives Ergebnis bei einem Coronavirus-Selbsttest natürlich ungemein beruhigen kann, sollte es immer mit Vorsicht genossen werden. Da bei den Antigen-Tests eine gewisse Menge an Viren notwendig ist, um die Infektion mit dem Coronavirus nachzuweisen, sind sie bei hochinfektiösen Personen eben sehr viel zuverlässiger.

Wer bei einem Selbsttest also ein negatives Ergebnis geliefert bekommt, ist zu diesem Zeitpunkt nicht hochgradig ansteckend, aber kann durchaus trotzdem mit dem Virus infiziert sein. Sollte also der Verdacht einer Infektion bestehen, kann ein Selbsttest trotz negativem Befund falsch liegen, denn im Verlauf der Krankheit kann die Virusmenge im Körper zunehmen. Wer sich demnach erst vor Kurzem angesteckt hat, würde hier womöglich einem falschen Testergebnis vertrauen. Im Zweifelsfall sollte der Corona-Selbsttest regelmäßig wiederholt werden, zum Beispiel am nächsten Tag.

Wie schon beim Antigen-Schnelltest ist beim Selbsttest ein positives Testergebnis ebenfalls keine hundertprozentige Sicherheit. Deshalb die Ruhe bewahren und auf jeden Fall einen zuverlässigen PCR-Test als weiteren Nachweis heranziehen. In der Zwischenzeit sollten Sie jedoch trotzdem sicherheitshalber auf Abstand gehen und verstärkt die Corona-Regeln einhalten.

