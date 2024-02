Apple iPhone 14: Warum ein iPhone 13 noch vollkommen ausreichend ist!

https://www.gettyimages.de/detail/foto/young-african-american-man-with-surprised-facial-lizenzfreies-bild/1332093127?adppopup=true

Das iPhone 14 von Mega-Konzern Apple steckt in den Startlöchern. Mitte September soll es soweit sein. Schenkt man Gerüchten Glauben, gibt es auch in dieser Generation wieder vier Modelle von Mini-Version bis Pro-Modell. Doch welche Veränderungen stehen zum Vorgänger iPhone 13 an? Und lohnt sich das neue Flaggschiff von Apple wirklich? Experten sind sich da nicht so sicher …

iPhone 14: Das erwarten Fans rund um das neue Apple-Handy

Offizielle Informationen zu dem iPhone 14 gibt es nur wenige, die meisten technischen Daten stammen aus Gerüchten und Leaks, die im Internet geteilt werden.

gibt es nur wenige, die meisten technischen Daten stammen aus Gerüchten und Leaks, die im Internet geteilt werden. Das iPhone 14 mini und reguläre iPhone sollen demnach auf den neuen Bionic-Chip A16 verzichten, die Pro-Modelle setzen allerdings auf die neue Technik. Sie kommen zusätzlich mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz und einer verbesserten Kamera.

verzichten, die Pro-Modelle setzen allerdings auf die neue Technik. Sie kommen zusätzlich mit einer Bildwiederholrate von und einer verbesserten Kamera. Die Preise für die iPhone-14-Modelle sind bislang nicht bekannt. Mutmaßlich sollen sie aber noch höher sein als die Vorgängerversionen.

Im Grunde genommen ist das iPhone 14 demnach nur das iPhone 13 mit ein paar technischen Feinheiten, die verbessert wurden. Technik-Seiten wie Chip.de behaupten deshalb, dass ein Wechsel von iPhone 13 auf 14 nicht nötig sei. Selbst diejenigen, die noch ältere iPhones besitzen, könnten mit einem iPhone 13 zufrieden sein. Zu marginal seien die Unterschiede zwischen Apple iPhone 13 und 14.

Lohnt sich ein neues iPhone 14 überhaupt?

Natürlich ist eine Aussage nur schwer zu treffen. Trotzdem: Wer ein iPhone X, iPhone 11 oder gar ein älteres Modell besitzt, kann getrost auf das iPhone 13 zurückgreifen. Die Verbesserung ist hier deutlich eher erkennbar und in jedem Fall zufriedenstellend. Pluspunkt: Das iPhone 13 wird definitiv günstiger sein als das neue Flaggschiff von Apple. Die Unterschiede zwischen dem 13er- und dem 14er-Modell sind einfach zu geringfügig, um dem iPhone 14 hier den Sieg zu erteilen. Glücklicherweise wird das iPhone 13 auch noch mehr als fünf Jahre von Apple supportet. Hier braucht also niemand Furcht vor etwaigen fehlenden Updates zu haben.

Das wird aber eingefleischte Apple-Fans garantiert nicht davon abhalten, trotzdem über den Kauf eines neuen iPhone 14 nachzudenken. Die leicht verbesserte Performance, das bessere Kamera-Objektiv, ein eventuelles Always-on-Display und ein stärkerer Akku fallen trotzdem nicht ganz so stark ins Gewicht. Also: iPhone 13 oder 14? Die Gerüchte sprechen gerade eher für das iPhone 13.

Das K.-o.-Kriterium für das iPhone 14

Ein entscheidendes Kriterium für potenzielle Käufer ist und bleibt der Preis. Und genau hier könnte es dieses Jahr hapern. Denn angesichts der Inflation dürfte das iPhone 14 in all seinen Varianten das wohl teuerste auf dem Markt jeher sein. Die Preise für das Apple iPhone 13 hingegen sinken. Also: Muss es wirklich immer direkt das Neueste vom Neuesten sein?

Es muss nicht immer das neueste Apple-Produkt sein

Auch, wenn man sich zunächst lediglich auf die Gerüchteküche rund um Apples neues iPhone 14 beziehen kann – aus langjähriger Erfahrung weiß man, dass ein Upgrade auf das neueste Modell nicht immer notwendig ist. Gerade dann, wenn Handys sich so sehr ähneln wie das 13er- und 14er-Smartphone, sollte man sich einen Kauf gut überlegen.

Klar: Es fühlt sich gut an, das aktuellste und modernste iPhone auf dem Markt zu haben. Dabei ist das iPhone 14 laut Insidern nichts anderes als ein leicht verbessertes iPhone 13, das womöglich einen explosiv hohen Preis haben wird. Die Entscheidung trifft aber jeder für sich allein.

