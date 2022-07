Amazon Prime Day: Die 10 besten Deals des Tages

Der Amazon Prime Day ist zurück und begeistert auch in diesem Jahr wieder mit Top-Deals in allen Produktkategorien – von Haushaltsgeräten, über Beauty-Basics bis hin zu Heimwerkerbedarf und Technik-Highlights. 48 Stunden lang dürfen sich Käufer am 12. und 13. Juli 2022 über Schnäppchen beim Onlinehändler Amazon freuen.

Amazon-Prime-Mitglied werden und sparen!

Der Prime Day hat eine klare Vorraussetzung. Wer sparen will, muss Prime-Mitglied sein. Vorteil hier: Prime-Abonnenten genießen kostenlosen Versand und eine schnelle Premium-Lieferung. Wer Prime zunächst testen will, kann es innerhalb von 30 Tagen tun – und: Auch mit der Probemitgliedschaft kommen Sie in den Genuss der Prime-Day-Deals. Danach kostet Amazon Prime 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro im Monat.

Sauberer Deal: Philips Sonicare DiamondClean 9000 – elektrische Schallzahnbürste im Doppelpack

Weiße und gesunde Zähne auf Knopfdruck – die beliebte Schallzahnbürste von Philips zielt darauf ab, Verfärbungen mittels Schallwellen effektiv zu entfernen. Über eingebaute Smart-Sensoren wird der Druck kontrolliert, dank zugehöriger App haben Sie zudem Ihren Fortschrittsbericht immer im Blick – und, wann es Zeit für einen Bürstenwechsel ist.

Lieferumfang: 2 „DiamondClean 9000“-Handgeräte, 2 „C3 Premium Plaque Defence“-Bürstenköpfe sowie 2 Ladebasen

2 „DiamondClean 9000“-Handgeräte, 2 „C3 Premium Plaque Defence“-Bürstenköpfe sowie 2 Ladebasen Akku: Lithium-Ionen-Akku für eine Betriebszeit von bis zu 14 Tagen

Lithium-Ionen-Akku für eine Betriebszeit von bis zu 14 Tagen Prime-Day-Preis: 170,99 Euro (statt 191,99 Euro)

Amazon Prime Day: Echo Dot (4. Generation) mit Uhr um 60 Prozent günstiger

Der hauseigene Amazon-Bestseller, der Echo Dot der 4. Generation, ist natürlich auch im Angebot am Prime Day: Der smarte Lautsprecher mit Alexa kommt in einem kugelrunden, schlichten Design. Ein LED-Display zeigt darüber hinaus die Uhrzeit an. Geeignet ist er besonders für diejenigen, die sich ein Smart Home installieren oder aber ein bestehendes smartes Zuhause gewinnbringend erweitern wollen.

Modell : Amazon Echo Dot (4. Generation)

: Amazon Echo Dot (4. Generation) Features : Sprachsteuerung, Wecker, Timer, Musikwiedergabe, Abrufen von News etc.

: Sprachsteuerung, Wecker, Timer, Musikwiedergabe, Abrufen von News etc. Prime-Day-Preis: 24,99 Euro (statt 69,99 Euro)

Pfannen-Ingenio-Set von Tefal im Prime-Day-Angebot

Das Tefal-Ingenio-Set besteht aus neun verschiedenen Teilen, darunter Pfannen und Töpfe. Das Highlight: abnehmbare Griffe mit Ein-Klick-System sowie ein Thermo-Spot, der sogar die Temperatur der Pfanne anzeigen kann. Sehr schön für Back-Fans: Die Pfannen können bei bis zu 250 Grad in den Backofen.

Lieferumfang : zwei Pfannen, zwei Kochtöpfe, drei Deckel, zwei Clip-Griffe

: zwei Pfannen, zwei Kochtöpfe, drei Deckel, zwei Clip-Griffe Besonderheit : abnehmbare Griffe, Thermo-Spot, backofengeeignet

: abnehmbare Griffe, Thermo-Spot, backofengeeignet Prime-Day-Preis: 99,99 Euro (statt 152,08 Euro)

Microsoft Surface Pro 8: Convertible im Preisrutsch

Das Microsoft Surface Pro 8 vereint die Praktikabilität eines Tablets mit der Performance eines Top-Notebooks. Das 2-in-1-Convertible mit 13-Zoll-Bildschirm kommt mit 256 Gigabyte Speicherkapazität. Das ist ausreichend, um die wichtigsten Daten der Uni oder Schule abzuspeichern und auch Videos sowie Fotos zu archivieren. Besonders toll: Das Tablet ist leicht und lässt sich falten, sodass es bestens für den Transport geeignet ist.

Lieferumfang : Microsoft Surface Pro 8

: Microsoft Surface Pro 8 Speicherplatz : 256 GB

: 256 GB Bildschirmgröße : 13 Zoll

: 13 Zoll Besonderheit : faltbar, leicht, 2-in-1-Tablet

: faltbar, leicht, 2-in-1-Tablet Prime-Day-Preis: 1.179 Euro (statt 1.251,26 Euro)

Samsung Galaxy S21 FE im Sale am Prime Day

Das Flaggschiff-Handy von Samsung überzeugt unter anderem mit einem großen Display und ist damit für Personen jeden Alters geeignet. Highlights des Smartphones sind die Kamera mit Porträtmodus sowie das Display mit 120 Hertz, das absolut flüssig performt. Das leistungsstarke Smartphone ist damit also auch hervorragend fürs Gaming geeignet.

Lieferumfang : Samsung Galaxy S21 FE 5G

: Samsung Galaxy S21 FE 5G Speicherplatz : 128 GB

: 128 GB Bildschirmgröße : 6,4 Zoll

: 6,4 Zoll Prime-Day-Preis: 479 Euro statt 599 Euro

Bluetooth-ANC-Kopfhörer von Sony als Prime-Day-Deal

Aktives Noise Cancelling, ein Headset mit Mikrofon sowie eine lange Akkulaufzeit – die Bluetooth-Headphones aus dem Hause Sony WH-1000XM4 sind kabellose Kopfhörer, die sich nach über 1.500 Amazon-Bewertungen mit 4,6 von 5 Sternen an der Bestseller-Spitze halten. Zu recht!

Kopfhörer-Art : Over-Ear

: Over-Ear Verbindung : kabellos, Bluetooth

: kabellos, Bluetooth Besonderheit : Noise Cancelling

: Noise Cancelling Prime-Day-Preis: 229 Euro statt 279 Euro

Apple iPhone 12 Mini stark rabattiert am Amazon Prime Day

Auch Apple-Fans kommen am Prime Day voll auf ihre Kosten. Mit dabei: das iPhone 12 Mini mit 128 Speicherplatz in Schwarz. Das iPhone mit 5,4-Retina-Display begeistert unter anderem mit dem A14-Bionic-Chip, dem (laut Apple) schnellsten Chip in einem Smartphone. Gerade fototechnisch trumpft das iPhone auf: Ein Zwei-Kamera-System, der Nachtmodus, HDR-Aufnahmen sowie 5G für superschnelle Downloads und Streaming in höchster Qualität zählen zu den Features, die das iPhone zu einem performanten Handy machen.

Lieferumfang : Apple iPhone 12 Mini 5G

: Apple iPhone 12 Mini 5G Besonderheiten : Nachtmodus, Weitwinkelkamera, A14-Bionic-Chip, IP68-Wasserschutz

: Nachtmodus, Weitwinkelkamera, A14-Bionic-Chip, IP68-Wasserschutz Prime-Day-Preis: 631 Euro (statt 647,82 Euro)

Saugroboter Ecovacs Deebot X1 Plus um 26 Prozent günstiger

Der Roboter-Staubsauger mit Absaugstation und Einweg-Staubbeutel ist die ideale Haushaltshilfe und wischt den Boden mit bis zu 600 Vibrationen pro Minute. Dank präziser TrueMapping-2.0-Technologie erstellt und speichert der fleißige Haushaltshelfer im Handumdrehen eine Karte der zu säubernden Räumlichkeiten, damit er diese sogar im Dunkeln schnell und effizient reinigt.

Lieferumfang : Saugroboter inkl. Absaugstation mit 3,2 Litern Fassungsvermögen

: Saugroboter inkl. Absaugstation mit 3,2 Litern Fassungsvermögen Besonderheiten : saugt und wischt, geeignet für Tierhaare, doppelseitige Bürsten

: saugt und wischt, geeignet für Tierhaare, doppelseitige Bürsten Prime-Day-Preis: 799,99 Euro (statt 1.085,47 Euro)

Fire TV Stick 4K mit Alexa-Sprachfernbedienung

Fernseh- oder Streaming-Inhalte per Spracheingabe suchen, steuern und abspielen – mit Amazons Fire TV Stick ist das alles supereinfach und unkompliziert möglich. Mittels voreingestellter Tasten können Sie zudem Spielergebnisse abrufen, kompatible Soundbars steuern und das Fernseherlebnis auf eine neue Ebene heben.

Lieferumfang : Fire TV Stick 4K

: Fire TV Stick 4K Besonderheiten : Fernsehen in brillantem 4K Ultra HD, mit Unterstützung für Dolby Vision, HDR und HDR10+

: Fernsehen in brillantem 4K Ultra HD, mit Unterstützung für Dolby Vision, HDR und HDR10+ Prime-Day-Preis: 22,99 Euro (statt 59,99)

QLED-TV von Samsung im Prime-Day-Deal 20 Prozent günstiger

Tiefe Kontraste, satte Schwarzwerte und – dank Antireflexbeschichtung – auch eine klare Sicht sogar bei Tageslicht sorgen für eine überzeugende Bildperformance; Amazons Prime Day zudem für eine Ersparnis von 200 Euro!

Lieferumfang : QLED 4K Q95T 55 Zoll (GQ55Q95TDTXZG) mit Premium Smart Remote, One Connect Box, One Invisible Connection 5m, Stromkabel sowie Anleitung

: QLED 4K Q95T 55 Zoll (GQ55Q95TDTXZG) mit Premium Smart Remote, One Connect Box, One Invisible Connection 5m, Stromkabel sowie Anleitung Besonderheiten : Quantum HDR 2000, Quantum Prozessor 4K, One Invisible Connection (nahezu unsichtbare Kabelführung)

: Quantum HDR 2000, Quantum Prozessor 4K, One Invisible Connection (nahezu unsichtbare Kabelführung) Prime-Day-Preis: 799 Euro (statt 999)

Das könnte Sie auch interessieren: Amazon Prime Day 2021: So sparen Sie bares Geld am Schnäppchen-Tag

* Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel enthält Produkt-Empfehlungen. Der Inhalt wurde durch die Shoppingwelt-Redaktion umgesetzt. Hierbei handelt es sich nicht um die Redaktion der Hamburger Morgenpost. Die Auswahl der Produkte erfolgt nach redaktionellem Ermessen. Bei einem Kauf über Affiliate-Links erhalten wir ggf. eine Provision, mit deren Hilfe wir Ihnen weiterhin unseren unabhängigen Journalismus anbieten können. Indem Sie auf die Links klicken, stimmen Sie der Datenverarbeitungen der jeweiligen Affiliate-Partner zu. Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.