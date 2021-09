Adventskalender für Kinder & Erwachsene: Lego, Nagellack, Bier – Für jeden das Passende

Alle Jahre wieder… Ja, Sie können es vielleicht nicht so recht glauben, aber das Jahr neigt sich schon wieder dem Ende zu und Weihnachten steht vor der Tür. Und zu einem richtigen Weihnachtsfest gehört auch ein Adventskalender, um die Dezember-Tage bis Heiligabend mit Spannung zu zählen.

Aber welchen Adventskalender sollen Sie in diesem Jahr für die Kinder, Sie selbst oder Ihren Schatz kaufen? Das Angebot ist riesig und für jeden Geschmack gibt es unzählige Produkte. Wir haben die beliebtesten, schönsten und witzigsten Adventskalender für Kinder und Erwachsene herausgesucht.

Adventskalender für Kinder

Gerade die Kleinsten begeistern sich am meisten für Adventskalender jeder Art, verkürzen Sie doch die Wartezeit auf das langersehnte Weihnachtsfest. Wenn Sie die Augen der Kleinen mit einem besonderen Adventskalender zum Leuchten bringen wollen, sollten Sie einmal im Sortiment der Lego- bzw. Playmobil-Kalender auf Amazon zu schauen. Dort sind einige Adventskalender zur Zeit im Angebot. Ansonsten stellen wir Ihnen im weiteren Verlauf dieses Artikels noch viele weitere tolle Alternativen für Weihnachtskalender für Jungen und Mädchen vor.

Adventskalender für Mädchen

Welches Mädchen wünscht sich zum Weihnachtsfest keinen Adventskalender mit süßem Spielzeug? Im Playmobil Adventskalender ist das diesjährige Thema „Eislaufprinzessin im Schlosspark“. Jeden Tag kommt ein weiteres Zubehörteil hinzu, bis am Weihnachtsmorgen das ganze hinreißende Spiel-Set komplett ist. Oder der Kalender von Disneys „Die Eiskönigin“ mit exklusiven Spiel-Inhalten vom beliebten Familienfilm. Bei Barbies Adventskalender mit Puppe und 23 aufregenden Accessoires schlagen Mädchenherzen höher. Für spannenden Rätselspaß können wir außerdem den „Die drei !!!“- Adventskalender empfehlen.

Adventskalender für Jungs

Action, Spiel und Spannung halten die folgenden kunterbunten Beispiele bereit. Den bekannten und beliebten „Lego City“ Adventskalender müssten wir sicherlich nicht noch einmal extra erwähnen. 24 Mini-Sets und exklusive Lego-Figuren erwarten hier den eifrigen Sammler. Spannend wird es beim Playmobil Feuerwehr-Set „Feuerwehreinsatz auf der Baustelle“, wo die Freude von Tag zu Tag und mit jeder geöffneten Tür wächst. Außerdem kommen zu diesem Weihnachtsfest kleine und große Rätselfreunde und Fans von „Die drei ???“ genauso auf ihre Kosten wie Naschkatzen mit dem Kinder-Mix-Adventskalender.

Adventskalender für Sie

Warum immer nur Süßigkeiten zum Weihnachtsfest, die sind doch nur schlecht für die Zähne, nicht wahr? Viel spannender sind doch da Adventskalender, bei der jede Frau beim Öffnen der Türchen leuchtende Augen bekommt: In den Adventskalender von essie, Douglas oder der beliebten Fernsehserie „Shopping Queen“ finden Sie zahlreiche hochwertige Make-Up- und Beauty-Produkte – und das jeden Tag. Oder darf es etwas zur Entspannung in der hektischen Vorweihnachtszeit sein? Dann freuen Sie sich mit dem Yankee Candle Adventskalender über 24 duftende Teelichter in verschiedenen Variationen oder über 24 leckere, wärmende Bio-Tees im Tee-Adventskalender von English Tea Shop. Der The Body Shop Adventskalender verschafft Ihnen weitere Verwöhn-Momente mit 24 Beautyprodukten.

Adventskalender für Ihn

Da wird den Männern die Vorweihnachtszeit so richtig versüßt: Beim Anblick des Kalea Bier-Adventskalenders dürfte so mancher Stress in überfüllten Kaufhäusern bei der Jagd auf die letzten Weihnachtsgeschenke schnell vergessen sein. Am Abend, wenn es draußen kalt ist, entspannt die Beine hochlegen und eine der 24 Bierspezialitäten aus Deutschland ebenso kalt genießen. Hinter jedem Türchen wartet eine neue, erfrischende Überraschung. Ebenso außergewöhnlich ist der Wera Adventskalender, der für Hobby-Heimwerker Werkzeug für 20 unterschiedliche Anwendungen bereit hält. Bastelfreunde hingegen werden vom VW-Bulli-Adventskalender hin und weg sein. In 24 Schritten gelangt man so zum kultigen VW-Bulli-Modell. Wenn es kein Bier sein soll, kann stattdessen auch der Kaffee-Adventskalender mit 24 köstlichen Kaffeesorten eine geeignete Weihnachtsvorbereitung sein.

Ausgefallene Adventskalender

Bunt und schrill kommt dieser Nostalgie-Adventskalender mit leckeren und verrückten Süßigkeiten aus den 80ern, 90ern und den 2000er Jahren daher. Viele werden sich da direkt an ihre Kindheit erinnert fühlen, was die Weihnachtszeit sogar doppelt so schön werden lassen sollte. Ebenso nostalgisch – oder besser gesagt „ostalgisch“ – wird es mit dem DDR-Adventskalender, der mit jeder Menge süßer Ostprodukte zum Naschen für viele eine Reise in die eigene Vergangenheit sein dürfte.

Do-it-yourself-Adventskalender

Es gibt jede Menge aufregender Adventskalender zu kaufen, aber für viele ist es immer noch das Schönste, für Familie oder Freunde einen selbst zu basteln. Dabei sind Ihnen und Ihrer Fantasie selbstverständlich keine Grenzen gesetzt. Welche 24 Behältnisse, Beutel oder Boxen Sie für die 24 Tage bis Weihnachten verwenden oder mit welchem Inhalt sie diese befüllen, bleibt Ihnen überlassen. Als kleine Anregung haben wir Ihnen hier einige Do-it-yourself-Adventskalender zusammengetragen.

Adventskalender für die Küche

Für alle Hobbyköche und Feinschmecker ist der „Sonnentor“ Gewürzkalender genau das richtige. Der Adventskalender beinhaltet Bio Gewürze und Bio Gewürzmischungen inklusive toller Rezeptanregungen und weihnachtlicher Sprüche.

Wer weniger Lust auf das Kochen hat, kann ebenfalls mit dem Mymuesli Adventskalender verwöhnt werden. Es erwartet Sie 24 der beliebtesten Bio-Müslis im praktischen 85g Portionsbecher. Somit wird Ihr Frühstückserlebnis auch für unterwegs garantiert.

Adventskalender für die Weihnachtszeit

In der Vorweihnachtszeit ist es für viele die schönste Art, sich auf das Weihnachtsfest einzustimmen: Jeden Tag wird ein Türchen des Adventskalenders geöffnet und eine neue Überraschung kommt zum Vorschein. Dabei ist die Tradition mit dem Adventskalender längst nicht mehr nur Kinderkram. Auch hat nicht jedes Exemplar nur Süßigkeiten hinter seinen Türchen versteckt.

Viele Unternehmen, Marken und Hersteller haben das scheinbar recht lukrative Geschäft mit dem Adventskalender für sich entdeckt, um ihre Produktpalette an den Mann oder die Frau oder das Kind zu bringen. So existieren vom Make-up über alkoholische Getränke bis hin zum Spielzeug unzählige Versionen des beliebten Weihnachtskalenders mit seinen 24 Türchen und für jedes Interesse und Alter gibt es mit Sicherheit irgendwo eine Variante.

