3 typische Nagellack-Fehler, die Sie definitiv vermeiden sollten

Nagellack auftragen? Kann doch jedes Kind. Einfach aufpinseln und trocknen lassen – oder nicht? Tatsächlich ist es nicht so unkompliziert wie manch einer denkt. Denn: Es gibt so einige Regeln, die Sie für ein perfektes Finish befolgen sollten. Viele kennen diese jedoch nicht, was meist zu frustrierenden Nagellack-Fehlern führt. Zum Glück haben wir von der Shoppingwelt-Redaktion für jeden Fehler eine Lösung für Sie parat:

Fehler Nummer 1: Sie lassen Ihren Nagellack nicht richtig trocknen

Wir alle können insbesondere an stressigen Tagen sehr hektisch und ungeduldig werden. Vor allem beim Auftragen des Nagellacks wünschen wir uns, dass der Lack so schnell wie möglich trocknet. Kaum sehen die Nägel trocken aus, fahren wir mit unserem Alltag fort, bis wir bemerken, dass der Nagellack plötzlich ruiniert ist. Er war schließlich noch feucht.

Die Lösung: Damit sich dieser Fehler nicht wiederholt, empfiehlt es sich, sich bei der Mani- oder Pediküre viel Zeit zu lassen. Nutzen Sie Momente wie diese zum Entspannen. Wenn es allerdings doch mal schneller gehen muss, ist es ratsam, einen Gel-Nagellack zu verwenden. Dieser wird schließlich unter einer UV-Lampe innerhalb von 30 Sekunden abgehärtet. So sparen Sie viel Zeit und Stress.

Fehler Nummer 2: Sie schütteln den Nagellack

Steht ein Nagellack für eine lange Zeit unbenutzt im Schrank, kann dieser schnell ziemlich abgestanden aussehen. Viele schütteln den Nagellack dann einfach und tragen ihn gelassen auf. Doch Sie werden schnell bemerken, dass sich nun kleine Luftbläschen auf Ihren Nägeln befinden. Das liegt daran, dass der Nagellack gar nicht geschüttelt werden darf. Dieser Nagellack-Fehler ist ziemlich leicht zu vermeiden.

Die Lösung: Statt hastiger, ruckartiger Bewegungen sollten Sie Ihren Nagellack lieber sanft in Ihren Handflächen hin- und herrollen. So sieht der Nagellack wieder wie neu aus – und zwar ganz ohne lästige Bläschen.

Nagellack-Fehler Nummer 3: Sie verwenden keinen Unterlack

Etliche Nagellack-Marken versprechen ein langanhaltendes Finish, das selbst nach fünf Tagen noch wunderbar aussieht. Leider stellen viele jedoch fest, dass der Nagellack nach kurzer Zeit einfach abblättert. Das muss nicht unbedingt am Lack liegen, sondern vor allem auch daran, dass kein Unterlack aufgetragen worden ist.

Lösung: Unterlack funktioniert fast genauso wie ein Primer unter dem Make-up. Das jeweilige Beauty-Produkt hält länger und lässt sich auf der glatteren Oberfläche besser aufragen. In vielen Unterlacken sind außerdem auch pflegende Inhaltstoffe wie Vitamin E enthalten. So wird der Nagel unter Ihrem Lieblingslack auch noch mit Feuchtigkeit versorgt. Und: Das Entfernen dunkler und glitzernder Nagellacke ist so viel leichter, da keine hartnäckigen Überreste auf den Fingerspitzen bleiben.

Diese Nagellack-Fehler lassen sich ganz einfach vermeiden

Ob schütteln statt rollen, der Verzicht auf Unterlack oder mangelnde Geduld beim Trocknen: Diese drei typischen Nagellack-Fehler sind glücklicherweise ziemlich einfach zu umgehen. Jetzt, wo Sie wissen, wie Mani- und Pediküre richtig funktioniert, werden Ihre Nägel in Zukunft immer perfekt aussehen.

