3 Gründe, warum ein Hundegeschirr wichtig ist — und ein Halsband tabu!

Hundebesitzer stehen vor der alles entscheidenden Frage: Soll der Wauwau zum Gassigehen eher ein Halsband tragen, oder eignet sich ein Hundegeschirr besser. Tierärzte raten in den letzten Jahren vermehrt zum Hundegeschirr. Und das hat einen triftigen Grund. Denn Halsbänder können Hunden nachhaltig Schaden zufügen. Das sind die Gründe für ein Hundegeschirr – und so erkennen Sie ein gutes.

Darum sollten Sie zum Hundegeschirr greifen

Grund 1: Ein Halsband kann dem Hund beim Spazieren wehtun, wenn es zu ruckartigen Bewegungen kommt. So schnürt das Halsband in den Kehlkopf und kann die Wirbelsäule verdrehen. Folgen sind Kopfschmerzen, Übelkeit und sogar aggressives Verhalten des Hundes. Hundegeschirr entlastet den Hund. Zieht der Hund mal an der Leine, wird der Druck auf den ganzen Körper ausgeübt und tut nicht weh.

Grund 2: Hunde sind nicht vor unangenehmen oder gefährlichen Situationen gefeit. Sie gelangen in Streitereien mit Artgenossen oder plumpsen mal eine kleine Mauer herunter. Der Vorteil des Geschirrs: Sie können den Hund (je nach Gewicht) ganz einfach am Geschirr packen und hochhieven. Aus gefährlichen Situationen ziehen Sie den Hund einfach flink heraus. Am Halsband wäre das nicht machbar.

Grund 3: Hundegeschirre sitzen bombenfest an dem Körper des Hundes, wenn die Passform richtig ausgewählt wird. Durch die Befestigung an Beinen, Hals und Unterkörper kann der Vierbeiner sich nicht aus dem Geschirr winden. Verängstigte Hunde tendieren nämlich dazu, sich aus einem Halsband zu befreien. Dann besteht die Gefahr, dass der Kleine flieht und spurlos verschwindet. Das ist nicht nur gefährlich für ihn, sondern auch für Verkehrsteilnehmer.

Hundegeschirre für große und kleine Hunde kaufen:

Produktname Größen Preis AniOne Soft-Weste Pepe&Kitty XXXXS bis M ab 11,98 € bei Fressnapf* Jollypaw Hundegeschirr XS bis XL ab 6,99 € bei Obi* zggzerg Taktisches Hundegeschirr S bis XL ab 27,99 € bei Otto* Dogs Creek Geschirr + Rucksack Travel M bis XL ab 75,98 € bei Fressnapf* Ruffwear Hunde-Geschirr »Front Range Harness 2.0« XXS bis XL ab 64,90 € bei Otto* 5 Hundegeschirre für verschiedene Größen von Hunden zum Kaufen

Daran erkennen Sie ein gutes Brustgeschirr für Ihren Vierbeiner

So gut ein Hundegeschirr für den Hund ist: Wer Kosten und Mühen scheut, das passende Exemplar zu erwerben, kann auch hier seinem Wauwau schaden. Wichtig: Ein Hundegeschirr sollte nicht zu eng anliegen. Insbesondere an Brustbein, Schulterblättern und Luftröhre sollte das Geschirr locker sitzen, um Schmerzen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass keine Metallteile in die Haut des Hundes einschneiden. Am besten wählen Sie Modelle, bei denen Karabinerhaken und Co. unterfüttert sind.

Experten empfehlen darüber hinaus Hundegeschirre mit breitem Gurt. Diese verteilen den Druck während schwungvoller Bewegungen besser. Setzen Sie zudem auf Materialien wie Fleece, Neopren oder Air-Mesh. Das gewährleistet gerade für Hunde mit kurzem oder keinem Fell einen hohen Tragekomfort.

Tipp: Das Hundegeschirr gehört zu den wichtigsten Utensilien Ihres Vierbeiners. Wählen Sie ein Modell mit Bedacht aus und legen Sie es Ihrem Schatz vorsichtshalber an, bevor Sie es endgültig kaufen. Eine Praxisübung mit Leine verschafft Ihnen einen Blick darüber, ob das Modell ideal sitzt oder irgendwo zuppelt.

Hundegeschirr weitaus besser als Hundehalsband: Gesundheit des Hundes ist oberste Priorität!

Einige Hundetrainer, Herrchen und Frauchen setzen immer noch auf das Hundehalsband. Dabei vergessen sie aber oft, dass das Tragen mit Schmerzen einhergehen kann. Besser ist da ein Hundegeschirr, um dem Hund Halt zu schenken und bei ruckartigem Ziehen, Schnüffeln oder Sprinten zu entlasten. Manche Trainingseinheit benötigt zwar ein Halsband, auf Dauer ist es aber eben nicht gut für den Körper des Vierbeiners.

Nichtsdestotrotz: Auch ein Hundegeschirr sollte adäquat ausgesucht werden, um körperliche Schäden vorzubeugen. Am besten probieren Sie verschiedene Modelle aus und schauen, womit sich Ihr Vierbeiner am wohlsten fühlt. Darum nämlich geht es am Ende des Tages sowieso. Schließlich tragen nicht Sie den Harness, sondern Ihr treuer Begleiter.

Das könnte Sie auch interessieren: Hilflos und krank: Polizei entdeckt 101 Welpen – dahinter steckt miese Geschäftspraxis

* Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel enthält Produkt-Empfehlungen. Der Inhalt wurde durch die Shoppingwelt-Redaktion umgesetzt. Hierbei handelt es sich nicht um die Redaktion der Hamburger Morgenpost. Die Auswahl der Produkte erfolgt nach redaktionellem Ermessen. Bei einem Kauf über Affiliate-Links erhalten wir ggf. eine Provision, mit deren Hilfe wir Ihnen weiterhin unseren unabhängigen Journalismus anbieten können. Indem Sie auf die Links klicken, stimmen Sie der Datenverarbeitungen der jeweiligen Affiliate-Partner zu. Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.