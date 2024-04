Glücklicher Sommerstart im JW Marriott Mauritius Resort

Zauberinsel Mauritius

Marc Twain soll einmal gesagt haben, dass das himmlische Paradies nur eine Kopie der Insel Mauritius sei. Und wer einmal den Fuß auf das strahlend grüne JW Marriott Mauritius Resort & Spa gesetzt hat, glaubt Twains Worten sofort. Ein Elysium, ein selig machender Ort, der mit seinen üppigen Gärten, seinen glitzernden Wasserlandschaften und dem zauberhaften Blick auf den sich ikonisch erhebenden Berg Le Morne Brabant den Besuchern des Resorts schlichtweg den Atem raubt. So viel Strahlkraft, so viel pulsierendes Grün, so viel tropische Opulenz, dass sich der Neuankömmling, der noch an die Kälte und die winterdürren Farben der letzten Monate in Deutschland gewohnt ist, erst einmal ungläubig die Augen reibt. Die betörenden Rufe tropischer Vögel, die von Ferne durch den Dschungel hallen und der Duft der Frangipani Blüten, der in der Luft liegt, tun ihr Übriges und ganz plötzlich macht sich da das erfüllende Gefühl breit, hier endlich dem lang ersehnten Sommer, in all seiner berauschenden Farbpracht auf die Schliche gekommen zu sein – und das mitten im März! Mauritius, welche Trouvaille!

Das „Pure Spa“ ein tropischer Kokon inmitten des Inselgrüns

Fotogene Wasserlandschaften umgeben das JW Marriott Mauritius Resort & Spa. Wellness Heaven Fotogene Wasserlandschaften umgeben das JW Marriott Mauritius Resort & Spa.

Und auch das im Kolonialstil gehaltene “Pure Spa” entpuppt sich als ein tropischer Kokon, in dem dem Gast verspannungslösende Massagen zuteilwerden. Auf einer großzügigen Fläche von 2.000 qm erwarten den erholungsbedürftigen Besucher im „Iridium Spa“ zwölf luxuriöse Behandlungsräume, darunter zwei Partner-Massage-Suiten. Die Ganzkörper-Massage bei der Therapeutin Vandana aus Mauritus ist besonders überzeugend. Beherrscht sie doch die Klaviatur der Massagekunst auf das Vortrefflichste. Lockernd, lösend und entspannend, so lässt sich die Wirkung der sechzigminütigen Wellness-Auszeit am besten beschreiben. Und zum krönenden Abschluss des Treatments genießt der Gast mitten im Dschungelgrün mit Blick auf Palmen und den von der Sonne beglitzerten Indischen Ozean einen süßen Vanilletee mit Mandeln. Heaven is a place on earth – erst recht, wenn der perfekte Urlaubstag seinen glücklichen Kulminationspunkt im zauberhaften Restaurant Le Manoir bei Mauritischen Köstlichkeiten findet. Bibliophile Gäste können übrigens in der imposanten Bibliothek in ungeahnte Welten eintauchen, während Cineasten im exklusiven Kinosaal bei den neuesten Blockbustern Spannung erleben. Sogar einen eigenen „Writing Room“ nennt das Resort sein Eigen. Selbstredend alles im atmosphärischen Kolonialstil. Tropische Sternstunden erlebe ich auch an der gediegenen und scheinbar aus der Zeit gefallenen Hotelbar, an der ein mauritisches Trio mit bekannten Evergreens für glückliche Momente sorgt – und zwar so virtuos, dass die Rum-Kreationen des Bar-Tenders Mike noch vorzüglicher munden.

Die kulinarische Vielfalt des Resorts erstreckt sich von Indien bis ins Land der aufgehenden Sonne

Für Feinschmecker-Erlebniss sorgen unter anderem das im Kolonialstil gehaltene Restaurant „Le Manoir“ und das „INDYA“. Wellness Heaven Für Feinschmecker-Erlebniss sorgen unter anderem das im Kolonialstil gehaltene Restaurant „Le Manoir“ und das „INDYA“.

Eine wahre Geschmacksexplosion erwartet mich auch im „INDYA“. Hier verleiht Küchenchef Malik Basha der traditionellen indischen Küche eine moderne Note. Das Restaurant ist in leuchtenden Farben und modernen Texturen gestaltet, passend zur innovativen Küche von Malik Basha. Seine Kreationen, wie das Paneer Tikka mit Koriander-Pesto, thailändische Wai-Wai-Knuspernudeln und Minz-Chutney, zeigen seine Leidenschaft, traditionelle Gerichte neu zu erfinden. Für diejenigen, die das Beste aus dem Meer genießen möchten, ist das „Boathouse Grill & Bar“ die perfekte Wahl. Direkt am Strand gelegen, ist das Boathouse berühmt für seine Sonnenuntergänge und frischen Meeresfrüchte. In chilliger Atmosphäre wird der „Catch of the Day“ hier zu einem lukullischen Höhepunkt. Aber auch die bunten Mezze als Vorspeise und der gegrillte Octopus „Aegean Style“ hat es mir im Boathouse angetan. Japanische Feinschmecker werden im Restaurant „Atsuko“ verwöhnt. Bietet es eine Vielzahl von Klassikern wie Teriyaki, Sashimi, und kunstvoll zubereitete Meeresfrüchte und Fleischgerichte in stilvollem Ambiente. Dabei staune ich im großen Front Cooking Bereich nicht schlecht über die Fingerfertigkeit der Köche.

Persönlicher und individueller Service auf allen Ebenen

Das JW Marriott Mauritius Resort & Spa besticht durch seine eindrucksvolle Lage am Fuße des imposanten Bergs Le Morne Brabant. Wellness Heaven Das JW Marriott Mauritius Resort & Spa besticht durch seine eindrucksvolle Lage am Fuße des imposanten Bergs Le Morne Brabant.

Dass im JW Marriott Mauritius Resort & Spa jeder Gast stilvoll mit Namen angeredet wird und uns der indische Küchenchef Malik Basha höchstpersönlich bei der Menüauswahl berät, gehört zum herausragenden Service des Hotels. Genau wie das Reichen frischer Fruchtspieße und das regelmäßige Glattstreichen der Handtücher durch das aufmerksam Pool- und Strand-Personal. So viele, dem Gast zugewandte Gesten, die alle zusammen, den perfekten Service ausmachen.

Autorenprofil:

Andrea Labonte hat einen außergewöhnlichen Beruf, um den sie viele beneiden: Sie ist seit über 17 Jahren als Hoteltesterin für den Wellnesshotel Guide Wellness Heaven unterwegs. Über ihre Spa-Erlebnisse, außergewöhnliche Destinationen und die skurrilsten Begebenheiten aus ihrem Berufsalltag schreibt sie regelmäßig in ihrer Kolumne „Aus dem Leben einer Hoteltesterin“. Mit über 300 getesteten Wellnesshotels besitzt Andrea Labonte eine breite Vergleichsbasis und weiß, worauf es dem anspruchsvollen Reisenden ankommt. Ihr beruflicher Hintergrund: sie ist internationale Diplom-Betriebswirtin mit Doppeldiplom. Ihre Studien absolvierte sie an der Fachhochschule Mainz und an der Ecole Supérieure du Commerce Extérieur in Paris.