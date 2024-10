Wellness und Wandern im Herbst: Diese Regionen bieten beides

Der Herbst ist die ideale Jahreszeit, um Körper und Geist zu regenerieren. Angenehme Temperaturen, Ruhe und prächtige Farben laden in den Bergen zum Kraft tanken ein. Für alle, die sowohl Bewegung als auch Entspannung suchen, hat die Wellnesshotel-Testerin Andrea Labonte die perfekten Reise-Tipps.

Das Allgäu: Wanderidylle inmitten sanfter Hügel, klarer Seen und malerischer Orte

Das Allgäu verzaubert mit einer gelungenen Mixtur aus sanften Hügeln, klaren Seen, majestätischen Bergen und idyllischen Dörfern, die im Wechsel der Jahreszeiten in beeindruckender Farbfülle erstrahlen. Im Gegensatz zu vielen anderen, oftmals schrofferen Bergregionen, besticht das Allgäu durch seine Zugänglichkeit und Vielfalt, die von gemütlichen Wanderwegen bis hin zu anspruchsvolleren Bergtouren reichen. Traditionelle Märkte mit regionalen Produkten, Kunsthandwerk und lokalen Spezialitäten verschönern den Allgäuer Herbst außerdem. Besonders beliebt sind der Viehscheid-Markt in den Dörfern sowie die Herbstmärkte in Städten wie Kempten oder Füssen.

Schwangau – märchenhafte Schlösser und facettenreiches Wellness-Erleben

Rund um das Hotel König Ludwig glänzen zahlreiche Seen mit der Herbstsonne um die Wette.

Bekannt durch das Märchenschloss Neuschwanstein, ist Schwangau sowohl für Kulturinteressierte als auch für Naturfreunde attraktiv. Dabei bietet das Hotel König Ludwig eine hervorragende Ausgangslage für alle Wanderer: Ob Forggensee, der nur wenige Schritte vom Hotel entfernt liegt, Alpsee, König Ludwigs liebster Badesee, Bannwaldsee oder Schwansee – Das Erwachsenenhotel in Schwangau ist der perfekte Ort zur Erfüllung jeglicher „Seensüchte“. Außerdem punktet das Hotel mit einer eigenen See-Attraktion, nämlich dem größten beschwimmbaren Naturbadeteich im deutschsprachigen Raum. 21 Bade-, Schwitz- und Relax-Attraktionen warten nach einer Herbstwanderung nur darauf, besucht zu werden. Mit einem täglich wechselndem Aktivprogramm, einer Yoga-Lounge und einem Wander-Shuttle wird entspanntes Aktivsein hier großgeschrieben.

Oberstdorf: 200 km lange Wanderwege, sechs Bergbahnen und viele Wellnesshotels

Das Hotel Franks in Oberstdorf bietet reichlich Platz für ein herbstliches Sonnenbad.

Wanderer, die alpine Herausforderungen und gleichzeitig eine entspannte Wellness-Auszeit suchen, werden in Oberstdorf fündig: Mit seinen 200 km langen Wanderwegen, sechs Bergbahnen und sieben Tälern im Zwei-Länder-Eck Deutschland und Österreich, bietet die Region zahlreiche herbstliche Ausflugsmöglichkeiten. Ambitionierte Alpinisten finden sieben Schutzhütten und über 60 km zusammenhängende Höhenwege und Klettersteige. Wer es etwas gemächlicher liebt und dennoch auf himmelhochjauchzende Aussichten nicht verzichten möchte, dem seien die drei Bergbahnen in Oberstdorf und die drei weiteren Bergbahnen im benachbarten Kleinwalsertal ans Herz gelegt. Dabei befindet sich das familiengeführte Wellnesshotel Franks im Herzen von Oberstdorf und beglückt mit einem 3.000 qm großen Wellnessbereich und einer imposanten Anzahl an Spa-Einrichtungen: Ein Indoorpool (10 x 18 m), ein Infitnity-Outdoorpool, (6 x 20m), ein Naturbadesee und zwei Rooftop-Onsen-Becken lassen die Herzen von Schwimmern höherschlagen. Aber auch Sauna-Freunde erleben Wonnegefühle in den unzähligen Schwitzstuben. Während der TalSpa erdige Entspannung bietet, lockt der GipfelSpa mit Erholung in luftigen Höhen und der GartenSpa lädt bei Sonnenschein und milden Herbst-Temperaturen zum Verweilen im Freien ein.

Kneippkurort Oberstaufen

Das Hotel Bergkristall in Oberstaufen punktet mit einer Pole Position und traumhaften Ausblicken auf die Herbst-Landschaft des Allgäus.

Oberstaufen ist nicht nur als Kneippkurort bekannt, sondern auch für seine Wanderwege. Im Herbst leuchten die Wälder in warmen Tönen und Wanderungen zum Hochgrat oder durch das Naturschutzgebiet Eistobel sind besonders reizvoll. In Wellnesshotels wie dem Hotel Bergkristall kann die Faszination „Indian Summer“ hautnah erlebt werden. Und zwar aus der Vogelperspektive. Denn das Hotel punktet mit idealer Panorama-Lage am Ortsrand von Oberstaufen. Auf einem eigenen Hoch-Plateau thront das Wellnessresort umrahmt von Bergwiesen, schillernden Wäldern und dem hoteleigenen Wild-Gehege. Vom 2.700 qm großen Wellnessbereich mit Panorama-Infinitypool, Relaxpool und einer facettenreichen Saunalandschaft kann der Gast sogar auf Tuchfühlung mit dem Platzhirsch Hansi gehen, der im Wild-Gehege das Sagen hat. Und auch das Hotel Allgäu Sonne lockt mit einer ansprechenden Wellness-Infrastruktur. Nach geführten Wanderungen, die das Hotel täglich von Montag bis Samstag anbietet, können sich Wanderer bei einem Allgäuer Bergkräuterbad von den alpinen Herausforderungen eines aktiven Tages erholen.

Balderschwang: Das „kleine Kanada des Allgäus“

Malerisches Balderschwang umgeben von Bergen, Almen und Wäldern.

Balderschwang ist auch als das „kleine Kanada des Allgäus“ bekannt und verzaubert mit seiner unberührten Natur und seiner eindrucksvollen Bergwelt. Im Herbst geht von den dichten Wäldern und rauschenden Bergbächen eine ganz besondere Faszination aus. Nach einer Wanderung auf den Hochschelpen bietet das Hubertus Mountain Refugio Allgäu Entspannung auf über 4.500 qm. So lockt der neue Wellnessbereich mit Infinitypool, alpinem Zen-Garten mit japanischem Onsen-Becken und Naturbadeteich. Letzterer wird übrigens durch eine natürliche Bergquelle gespeist, die beim Bau des Spa entdeckt wurde.

In Tirol gehen Natur-Erlebnisse und Wellness-Abenteuer Hand in Hand

Tirol besticht durch seine majestätischen Alpenlandschaften: Hier finden Sie schroffe Gipfel und tiefe Täler. Die reiche alpine Kultur Tirols zeigt sich in urigen Bergdörfern und lebendigen Traditionen wie dem herbstlichen Almabtrieb. Erstklassige Sportmöglichkeiten und moderne Wellnessoasen machen die Region, gerade bei Wanderern so populär. Dabei ist Tirol Heimat der höchsten Gipfel Österreichs und bietet mit dem Zillertal oder den Ötztaler Alpen anspruchsvolle Alpin-Erlebnisse. Dabei begeistern die herbstlichen Almabtriebe in Orten wie Mayrhofen oder Seefeld sowohl Einheimische als auch Besucher. In festlicher Stimmung wird das geschmückte Vieh von den Almen hinunter ins Tal getrieben, begleitet von Musik, Trachten-Umzügen und traditionellen Märkten. Zeitgleich wird Erntedank mit Festen und feierlichen Gottesdiensten gefeiert. Beliebte Wandergebiete wie das Karwendelgebirge, das Zillertal oder die Umgebung von Alpbach bieten gerade im Herbst grandiose Ausblicke auf die am Morgen in Nebelschwaden gehüllten Täler und golden erstrahlende Wälder.

Alpbach, eines der schönsten Dörfer Österreichs

Dank seiner Lage inmitten der Tiroler Alpen und seinem Tiroler Charme ist Alpbach gerade bei Wanderern sehr beliebt.

Alpbach gilt als eines der schönsten Dörfer Österreichs und bietet Wanderern gerade im Herbst eine idyllische Bergkulisse. Beliebte Wanderungen rund um Alpbach führen zu den friedlichen Almen Schönangeralm, Stegeralm oder Bischoferalm. Sie alle beglücken mit Tiroler Gastlichkeit und herrlichen Bergpanoramen. Im Böglerhof in Alpbach können Sie sich nach einem aktiven Tag mit alpinen Wellnessanwendungen verwöhnen lassen oder Ihre verspannten Muskeln im Infinity Ralaxpool lockern. Zur Stärkung des Immunsystems empfiehlt sich eine Stippvisite in einer der zahlreichen Saunen. Anschließende Abkühlung verspricht der Sprung in den 30 m langen Badesee. Und am Abend verwöhnt die Küche des Hauses mit Tiroler Herbst-Schmankerln wie Wild-, Kürbis- oder Pilz-Gerichten und auch Tiroler Spezialitäten wie Schlutzkrapfen, Speckknödel und Kaiserschmarrn stehen hier hoch im Kurs.

Mayrhofen – Im Herzen des Zillertals

Nicht nur die Natur in Mayrhofen ist ein Blickfang, auch der neue Sky Spa des Hotels Zillergrund zieht alle Blicke auf sich.

Das idyllisch gelegene Zillertal rund um Mayrhofen bietet ebenfalls Wanderungen aller Schwierigkeitsgrade: Von gemütlichen Spaziergängen durch das Tal bis hinauf zur Ahornspitze. Nach der Tour warten in Wellnesshotels wie dem Zillergrund immunstimulierende Saunen und Dampfbäder auf wanderfreudige Gäste. Dabei punktet das futuristisch anmutende Spa-Hotel, das direkt an der Quelle des Zillers liegt, mit gleich zwei Wellnessbereichen auf über 3.000 qm. Neben dem im Erdgeschoss gelegenen Nature Spa in kerniger Lodge-Optik überrascht das Wellness-Eldorado seit neuestem auch mit einem avantgardistischen Sky Spa mit Rooftop Pool und Sky Sauna.

Lermoos – Wanderungen mit Blick auf die Zugspitze

Das Hotel Post Lermoos bietet seinen Gästen einen Logenplatz vis-à-vis der Zugspitze.

Atemberaubende Aussichten auf Deutschlands höchsten Berg, die Zugspitze erleben Wanderer rund um Lermoos. Eine besonders idyllische Herbstwanderung führt zur Tuftlalm. Diese mittelschwere Wanderung führt durch goldene Lärchenwälder und bietet spektakuläre Ausblicke auf die Zugspitze und das Wettersteingebirge. Auf der Tuftlalm angekommen, können Sie sich inmitten der beeindruckende Herbstkulisse stärken, bevor es über pittoreske Almpfade zurück nach Lermoos geht. Eine Pole Position mit Blick auf die Zugspitze bietet das Hotel Post Lermoos mit seinem 3.000 qm großen Post Alpin Spa und seiner 3-Hauben Gourmetküche. Hier wird der Wanderer schon nach dem Erwachen mit himmlischen Aussichten auf die Zugspitze begrüßt. Vor dem Hotel Post Lermoos erstreckt sich ein Moor, das gerade im Herbst zu gemütlichen Panorama-Spaziergängen inmitten der eindrucksvollen Bergkulisse einlädt.

Wander- und Wellness-Eldorado Seefeld

Die Tiroler Seefeld-Region ist ein Wander-Eldorado.

Auch die Tiroler Seefeld-Region ist eine klassische Wander- und Wellness-Destination im Herbst. Besonders schön sind „Indian Summer“-Wanderungen durch das Karwendelgebirge oder zu den Seefelder Seen. Wie wäre es beispielsweise mit einer Wanderung durch bunte Herbstwälder zur Wildmoosalm? Für ambitioniertere Wanderer ist ein Ausflug auf die Reither Spitze ein Höhepunkt, bei der man mit einem herrlichen Rundblick auf das Inntal und die Tiroler Bergwelt belohnt wird. Wellnessliebhaber können sich im Krumers Alpin Hotel nach einem anstrengenden Wandertag mit einer Entspannungsmassage verwöhnen lassen oder die 3.400 qm große Wohlfühloase des Hauses genießen. Ein weiteres Wellness-Eldorado nahe Seefeld ist das Interalpen – Hotel Tyrol. Es betört durch seine solitäre Lage hoch oberhalb von Telfs, eingebettet in die beeindruckende Bergwelt der Seefelder Alpen. Es bietet einen unvergleichlichen Panoramablick auf das Inntal und die umliegenden Gipfel, darunter das Karwendel- und Wettersteingebirge. Dank seiner riesigen Wasserlandschaften kommen hier nicht nur Wanderer, sondern auch passionierte Schwimmer voll auf ihre Kosten.

See im Paznauntal – ein Ort für Naturliebhaber

Nach einem aktiven Tag im Paznauntal erwartet Sie im Seemount – Active Nature Resort Ruhe und Entspannung.

Wer Ruhe und Natur pur sucht, ist im Paznauntal goldrichtig. Dabei führt der Medrigalm-Rundweg, von der Medrigalm aus durch bunte Wälder und sanfte Almen. Auch die Wanderung zum Berglisee, einem idyllischen Bergsee, ist im Herbst besonders reizvoll, da sich das goldene Laub der Bäume im klaren Wasser spiegelt. Für erfahrene Wanderer ist der Furgler ein lohnendes Ziel, bei dem man über 3.000 Meter aufsteigt und mit einer überwältigenden Aussicht auf die Tiroler Alpenlandschaft belohnt wird. Das Seemount Resort am „Eingangstor“ zum Paznauntal gelegen, ist gerade für Wanderer besonders attraktiv. Dabei ist das Hotel wie geschaffen für aktive Outdoorfans und Wellness-Adepten. Hoch oben im „SpaMount“ über den Dächern von See können Sie im Infinity Outdoor-Pool, dem HotSee Tub oder in der abwechslungsreichen Saunawelt runterkommen und entspannen.

Salzburger Land: Wanderurlaub und Erholung im „Land der Almen“

Das Salzburger Land ist gerade im Herbst ebenfalls ein lohnendes Urlaubsziel. Mit seinen über 1.800 bewirtschafteten Almen ist das Salzburger Land auch bekannt als „Land der Almen“. Darüber hinaus hat sich die Bergregion einen Namen gemacht durch ihre Mischung aus unberührter Natur und kulturellem Reichtum. Letzteres ist eng mit dem musikalischen Erbe Mozarts verbunden. Wanderungen, aber auch Ausflüge in die Barockstadt Salzburg, die von UNESCO als Weltkulturerbe ausgezeichnet wurde, machen das Salzburger Land besonders reizvoll.

Herbstliches Thermalbad in Bad Hofgastein und Bad Gastein

Goldener Herbst aus der Adlerhorst-Perspektive im Hotel Das Goldberg in Bad Hofgastein.

Nach einem aktiven Tag in den Bergen lädt das Salzburger Land, insbesondere die Region rund um Bad Hofgastein mit seinen vielen Wellnesshotels zur Regeneration ein. Wanderungen zur Gasteiner Höhenpromenade oder den umliegenden Almen können anschließend mit einem Besuch in den bekannten Thermalbädern belohnt werden, allen voran der Alpentherme Gastein. Und auch das Wellnesshotel Das Goldberg verspricht goldenes Herbstglück hoch oben über den Gipfeln der Hohen Tauern, umringt von leuchtenden Wäldern. Mit seinem freischwebenden Endlospool, seinem Schaum-Dampfbad und seinem Kaltwasserbecken mit Wasserfall lässt das Hotel selbst Wellness-Kosmopoliten staunen. Nebelschwaden und die bunt gefärbten Wälder, die sich kunstvoll im Naturbadesee spiegeln, tragen zur herbstlichen Verzauberung bei.

Maria Alm – Ein Ort, an dem die Zeit still zu stehen scheint

Maria Alm bietet sich als Ausgangspunkt für die vielfältigsten Wanderungen mit der ganzen Familie an.

Nicht minder eindrucksvoll ist die Region rund um das beschauliche Örtchen Maria Alm im Salzburger Land. Hier haben Sie das Gefühl, die Zeit stünde still. Das malerische Bergdorf mit seinem Kirchlein im Zentrum ist ein idealer Ausgangspunkt für eine Tour zur Schwalbenwand. Der Aufstieg führt durch bunte Almwiesen und stille Wälder. Oben angekommen, erwartet Wanderer ein beeindruckendes Panorama auf die Berge des Hochkönigs und bei klarer Sicht können Sie weit ins Salzburger Land hinein blicken. Als schöner Einstieg bietet sich auch die kurze Wanderung zum Gipfel des Natrun (1.253 m) an. Wer den Aufstieg scheut, kann sich auch gemütlich in die Natrunbahn setzen und hinaufgondeln. An der Bergstation lädt die Tom Almhütte zur Einkehr ein. Kinder können sich hier auf dem Spielplatz austoben. Gestärkt geht es die letzten Höhenmeter hinauf auf das Gipfelplateau. Dort angekommen spiegeln sich die umliegenden Berge im Speichersee Prinzensee. Zahlreiche Rastmöglichkeiten laden hier zum Verweilen und Sonne tanken ein. Beim Abstieg kann noch ein Stopp im Waldseilgarten eingelegt werden – ein Spaß für Groß und Klein. Ebenso wie der Waldrutschenpark: über fünf Rutschen gelangen Sie fast bis ins Tal zurück, wo die Hochkönigin, ein liebevoll geführtes Familienhotel auf Sie wartet. Dabei ist der brandneue Adults Only TIARA SPA neben der phantastischen Landschaft und dem über 2.000 qm großen QUEEN SPA eines der Trümpfe des Wellness-Refugiums. Hoch oben setzt der 230 qm messende Erwachsenen-Spa den Wellness-Optionen des Hauses die Krone auf. Und zwar mit einer Trilogie aus ansprechend gestalteten Rückzugsnischen, Schwimm- und Sauna-Möglichkeiten. Zwei Panorama-Ruheräume und zwei Terrassen sind wie geschaffen, um in einen wohltuenden „Stand-By“ Modus zu schalten. Der neue Thermalwasserpool und die Sauna machen außerdem fit für den Herbst. Die Hochkönigin steht aber auch für verblüffende Gourmet-Spektakel, die herbstliche Gaumenschmäuse verblüffend variantenreich auf die Teller zaubern.

Hinterglemm lockt mit zahlreichen Herbst-Abenteuern für Groß und Klein

Das Glemmtal ist nicht nur für Wanderer, sondern auch für Mountainbiker ein attraktives Urlaubsziel im Herbst.

Hinterglemm im Glemmtal bietet herbstliche Wander-Abenteuer für Groß und Klein. Die „Golden Gate Bridge der Alpen“ und der Baumzipfelweg zählen hier zu den Attraktionen. Wellnesshotels wie das Zwölferhaus verwöhnen Gäste mit großzügigen Spa-Bereichen und alpinen Anwendungen. Durch seine Premium-Lage direkt neben der 12er KOGEL-Bahn ist das Zwölferhaus der ideale Startpunkt für einen herbstlichen Aktivurlaub. Eine abwechslungsreiche Herbstwanderung vom Zwölferkogel in Hinterglemm führt über den Heilbronner Höhenweg. Diese Panoramatour bietet Ausblicke auf die bunten Bergwälder und Täler der Kitzbüheler Alpen. Der Weg führt entlang eines Höhenkamms, vorbei an Almwiesen und ruhigen Bergseen, und bietet zahlreiche Aussichtspunkte, die die goldene Herbstlandschaft perfekt einfangen. Am Ende der Wanderung laden gemütliche Hütten wie die Zwölferkogelalm zu einer Rast mit regionalen Spezialitäten ein. Nach einem ereignisreichen Tag in den Bergen lädt der SKY-Wellness des Zwölferhaus zum Entspannen ein und zwar mit Finnischer Panorama-Sauna, Sole-Dampfbad und liebevoll gestalteten Ruheräumen.

Autorenprofil:

Andrea Labonte hat einen außergewöhnlichen Beruf, um den sie viele beneiden: Sie ist seit über 17 Jahren als Hoteltesterin für den Wellnesshotel Guide Wellness Heaven unterwegs. Über ihre Spa-Erlebnisse, außergewöhnliche Destinationen und die skurrilsten Begebenheiten aus ihrem Berufsalltag schreibt sie regelmäßig in ihrer Kolumne „Aus dem Leben einer Hoteltesterin“. Mit über 300 getesteten Wellnesshotels besitzt Andrea Labonte eine breite Vergleichsbasis und weiß, worauf es dem anspruchsvollen Reisenden ankommt. Ihr beruflicher Hintergrund: sie ist internationale Diplom-Betriebswirtin mit Doppeldiplom. Ihre Studien absolvierte sie an der Fachhochschule Mainz und an der Ecole Supérieure du Commerce Extérieur in Paris.