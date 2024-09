Kunst im Urlaub – Eine Insel im Zeichen der Kunst

„Kunst ist ein Ausweg aus der Wirklichkeit.“ Charles Simmons

Wer in seinem Urlaub Kunst begegnet, ist im doppelten Sinne gesegnet. Denn meist ist die Wirklichkeit während der Ferien so schön, dass es keines Auswegs bedarf. Inwiefern Kunst jedoch, gerade im Urlaub, das eigene Leben bereichern und zum Nachdenken anregen kann, davon berichtet die Wellnesshotel Testerin Andrea Labonte auf ihrem Streifzug durch ein Inselparadies.

Natur und Kunst, beides ist höchster Ausdruck und Sinnbild von Schönheit und Vollendung. Sowohl die Natur als auch die Kunst vermögen, Menschen zu berühren, sie zu durchdringen, Sehnsüchte zu stillen und Inspirationen für ein erfülltes Leben zu liefern. Dabei bin ich gerade im Urlaub offen für Neues und besonders sensibel für Kunst, die zum Denken anregt und die Phantasie beflügelt.

Muravandhoo – ein kunstfokussierter Rückzugsort inmitten tropischer Natur

So versteht sich die kleine, nur 210 x 100 Meter große Insel Muravandhoo als der erste kunstfokussierte Rückzugsort inmitten des nördlichen Raa Atolls, dem größten und tiefsten Atoll der Malediven, rund 170 km von der Hauptstadt Malé entfernt. Hier verbindet sich die Energie der Natur mit der kreativen Kraft der Kunst. Dabei ist bereits die Natur auf der Insel anbetungswürdig und könnte mit ihrer Farbwucht über und unter Wasser zu einem großen Kunstwerk erhoben werden. Noch mehr Strahlkraft erfährt die natürliche Ästhetik von Muravandhoo durch die vielen Kunstwerke, die in Kooperation mit weltberühmten Künstlern und lokalen Kunsthandwerkern auf der Insel entstanden sind. So winkt im Joali Maldives, wie die Insel genannt wird, an jeder Ecke entweder ein Naturspektakel oder eine interaktive Installation. Insgesamt 13 Kunstwerke laden den Insel-Flaneur zum kreativen Dialog mit Hilfe einer kuratierten Kunstkarte ein. Sie alle huldigen der üppigen maledivischen Natur und ermahnen zu deren Erhalt.

Porky Hefers Kunstwerke, eine Ode an die gefährdete maledivische Tierwelt

Ein Candle Light Dinner im überdimensionalen Mantarochen ist auf Joali Maldives ein besonders Erlebnis. Wellness Heaven Ein Candle Light Dinner im überdimensionalen Mantarochen ist auf Joali Maldives ein besonders Erlebnis.

Dabei imponieren mir vor allem Porky Hefers überdimensionale Manta-Rochen. Sie wurden aus natürlichen Materialen gewebt und schweben inmitten der Baumwipfel. In sie kann ich mich zurückziehen, um zu lesen, die Aussichten auf den Indischen Ozean zu genießen oder für ein romantisches Candle Light Dinner. Der Ort für diese Kunstwerke könnte nicht passender sein. Denn in der nahe gelegenen Hanifaru Bay im Baa Atoll leben ca. über 6.000 Mantarochen, die eine der weltweit größten Populationen darstellen. Doch der südafrikanische Künstler zollt auf der Insel noch einem weiteren Tier, dem Graureiher Tribut und zwar mit seinem in der Luft schwebenden Stuhl, der den Kopf des grazilen Inselbewohners abbildet.

Zemer Peled macht mit ihrer Kunst auf die Fragilität der Korallenriffe aufmerksam

Zemer Peleds Korallen-Skulptur macht auf das weltweite Korallensterben aufmerksam. Joali Maldives Zemer Peleds Korallen-Skulptur macht auf das weltweite Korallensterben aufmerksam.

Die israelische Künstlerin Zemer Peled macht mit ihren Skulpturen aus Porzellan auf die Fragilität der Korallenriffe aufmerksam. Auf der 15. Internationalen Weltkorallenriffkonferenz in Bremen im Juli 2022 ging man davon aus, dass im Great Barrier Reef in Australien bereits knapp 50% der Korallenbestände durch die großen Bleichen verloren sind. Dabei stellen Korallen den Lebensraum für ein Viertel aller Fische, Muscheln und Pflanzen im Meer dar und sind essentiell für das Gleichgewicht der Ozeane. So steht die Korallen-Kunst der gebürtigen Israelin als Symbol für die Vielfalt und Zerbrechlichkeit der Korallen. Mit ihren Werken zeigt Peled den Menschen die „Schönheit und gleichzeitig auch Brutalität der Welt“. Die überproportionale Porzellan-Koralle von Zemer Peled schillert mir im großen Pond des Insel Spas entgegen und erinnert mich an die Korallen des nahe gelegenen Hausriffs. Gefertigt wurde das nachhaltige Kunstwerk in minuziöser Handarbeit aus tausenden von Porzellanstücken.

Seckin Pirims „Perlen“ sind Sinnbild für die Schönheit der Inseln des Indischen Ozeans

Seckin Pirims “Perlen” sorgen für lebensfrohe Farbakzente in den Wohnbereichen der Unterkünfte auf Joali Maldives. Joali Maldives Seckin Pirims “Perlen” sorgen für lebensfrohe Farbakzente in den Wohnbereichen der Unterkünfte auf Joali Maldives.

Dabei gleicht auf dieser Insel kein Kunstwerk dem anderen und das Gros ist aus recyclebaren oder natürlichen Materialien gefertigt. Die Wände der 73 Insel-Unterkünfte werden von Bildern des türkischen Künstlers Seckin Pirim geziert. Einfachheit und Minimalismus definieren seine türkisfarbigen Wandreliefs, die er „Perlen“ taufte. Sie erinnern an die kindliche Imagination und verkörpern das Erblicken der Inseln des Indischen Ozeans aus der Vogelperspektive.

Gabriela Noelles Skulpturen – eine Reminiszenz an die Wunder der Kindheit

Wer den Torbogen der Kubanischen Künstlerin Gabrielle Noelle durchschreitet, darf sich etwas wünschen. Joali Maldives Wer den Torbogen der Kubanischen Künstlerin Gabrielle Noelle durchschreitet, darf sich etwas wünschen.

Ein artistischer Neuzugang auf Muravandhoo ist die farbenfrohe Skulptur der Kubanerin Gabrielle Noelle. Ihre Acrylkunst zeichnet sich durch Transparenz und bunte Verspieltheit aus. Ein hellblauer und grüner Torbogen wird von pinken Acrylstücken gesäumt und lädt Besucher am Strand ein, durch den Torbogen zu schlendern und im Geheimen einen Herzenswunsch zu äußern. Dabei wirft die Skulptur bunte Schatten in den Sand, die mit den schwarzen Schatten der Palmen verschmelzen. Noelle animiert mit ihrem Kunstwerk dazu, die Welt mit Neugier zu betrachten und sich an die Wunder der Kindheit zu erinnern.

Auf Muravandhoo wird der Besucher selbst zum Künstler

Auf Muravandhoo ist der Besucher nicht nur umgeben von inspirierender Kunst, er kann auch selbst zum Künstler werden. Denn im Art Studio der Insel finden regelmäßig Mal-, Zeichen und Skulpturenkurse statt. Dabei können sich die Inselbesucher mit internationalen Künstlern austauschen und sich gemeinsam von der Natur inspirieren lassen. So führt mich die maledivische Künstlerin Raa, die seit einem Monat auf der Insel weilt, in die Kunst des Töpferns ein. Ihre filigranen Werke zeugen von ihrem Talent, ihrer Geduld und Hingabe. Die Unterwasserwelt des Indischen Ozeans liefert ihr immer wieder phantasievolle Einfälle. Dabei ist das Hausriff rund um Joali Maldives besonders intakt, beinahe täglich schnorchle ich hier mit einer alten Schildkröte.

Autorenprofil:

Andrea Labonte hat einen außergewöhnlichen Beruf, um den sie viele beneiden: Sie ist seit über 17 Jahren als Hoteltesterin für den Wellnesshotel Guide Wellness Heaven unterwegs. Über ihre Spa-Erlebnisse, außergewöhnliche Destinationen und die skurrilsten Begebenheiten aus ihrem Berufsalltag schreibt sie regelmäßig in ihrer Kolumne „Aus dem Leben einer Hoteltesterin“. Mit über 300 getesteten Wellnesshotels besitzt Andrea Labonte eine breite Vergleichsbasis und weiß, worauf es dem anspruchsvollen Reisenden ankommt. Ihr beruflicher Hintergrund: sie ist internationale Diplom-Betriebswirtin mit Doppeldiplom. Ihre Studien absolvierte sie an der Fachhochschule Mainz und an der Ecole Supérieure du Commerce Extérieur in Paris.